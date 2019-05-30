عربيات ودوليات

مكة المكرمة - الوكالات: أقرت 1200 شخصية اسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكوناً اسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف، وفي طليعتهم كبار مفتيها وثيقة مكة المكرمة؛ دستوراً تاريخياً لارساء قيم التعايش بين الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الاسلامية.

ويهدف هذا التحرك الى تحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الانساني كافة.

وقد أجمع المسلمون في وثيقتهم التي أصدروها، مُمَثَّلِين في مرجعيتهم الدينية، على أنهم جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري، يسعَون للتواصل مع مكوناته كافة؛ لتحقيق صالح البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء جسور المحبة والوئام الانساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام الحضاري وسلبيات الكراهية.

وأكدت الوثيقة أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الانسانية لا يُبرر الصراع والصدام، بل يستدعي اقامة شراكة حضارية ايجابية، وتواصلاً فاعلاً يجعل من التنوع جسراً للحوار، والتفاهم، والتعاون لمصلحة الجميع، ويحفز على التنافس في خدمة الانسان واسعاده.

ودعا المشاركون في وثيقة مكة المكرمة، الى الحوار الحضاري باعتباره أفضل السبل الى التفاهم السويّ مع الآخر، والتعرف على المشتركات معه، وتجاوز معوقات التعايش.

وطالبت الوثيقة بسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين على العنف والارهاب والصدام الحضاري، مؤكدة أن ذلك كفيل بتجفيف مسببات الصراع الديني والاثني، كما دانت الاعتداء على دور العبادة، معتبرة أنه عمل اجرامي يتطلب الوقوف ازائه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه.

كما دعت الى مكافحة الارهاب والظلم والقهر، ورفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الانسان، مشددة على أن ذلك واجب الجميع من دون تمييز أو محاباة، الى جانب حفظ الطبيعة التي سخرها الخالق العظيم للانسان، اذ الاعتداء على موارد الطبيعة واهدارها وتلويثها تجاوز للحق، واعتداء على حق الأجيال القادمة.

وأوصت وثيقة مكة المكرمة بعدم التدخل في شؤون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة؛ فهو اختراق مرفوض، ولا سيما أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرها، أو تسويق الأفكار الطائفية، أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية، وأحوالها، وأعرافها الخاصة، الا بمسوّغ رسمي لمصلحة راجحة.

واعتبرت أن تجارب التنمية الناجحة عالمياً أنموذج يحتذى في ردع أشكال الفساد كافة، واعمال مبدأ المحاسبة بوضوح تام، والعمل على تغيير الأنماط الاستهلاكية التي تعيق برامج التنمية، وتستنزف المقدرات، وتهدر الثروات.

ودعت الى احترام المواطنة الشاملة، باعتبارها استحقاقاً من الدولة تمليه مبادئ العدالة الاسلامية لعموم التنوع الوطني، وعلى مواطنيها واجبَ الولاء الصادق، والمحافظة على الأمن، والسلم الاجتماعي.

وأقرت وثيقة مكة المكرمة مبادئ التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها، أو اعاقة فرصها في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية، وفي تقلدها المراتب المستحقة من دون تمييز، وتعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس: الدين، والوطن، والثقافة، والتاريخ، واللغة، وحمايتها من محاولات الاقصاء أو الذوبان المتعمد وغير المتعمد، وحماية الشباب من أفكار الصدام الحضاري والتعبئة السلبية ضد المخالف، والتطرف الفكري بتشدده أو عنفه أو ارهابه، وتسليحه بقيم التسامح والتعايش بسلام ووئام يتفهم وجود الآخر، ويحفظ كرامته وحقوقه، ويرعى أنظمة الدول التي يقيم على أرضها، مع التعاون والتبادل النافع معه، وفق مفاهيم الأسرة الانسانية التي رسخ الاسلام مبادئها الرفيعة.

