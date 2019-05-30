عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون خلال زيارته إلى أبوظبي امس أنه من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال بولتون في جلسة مع صحافيين نظمتها السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران.وأضاف بولتون لا يوجد أي شك لدى أحد في واشنطن حول المسؤول عن ذلك متابعا من برأيكم قام بذلك شخص من النيبال؟ وتجري الإمارات التي لم تتّهم أي جهة بالوقوف خلف الواقعة تحقيقا بمشاركة السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة. وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن اماراتية) لأضرار في عمليات تخريبية قبالة امارة الفجيرة خارج مضيق هرمز هذا الشهر، بحسب أبوظبي.

وبعدها بيومين تعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيس ينقل النفط من شرق السعودية إلى غربها إلى هجوم بطائرات من دون طيار أطلقها المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران. وبحسب المسؤول الأميركي فإنه كان هناك هجوم فاشل على ميناء ينبع السعودي قبل يومين من الهجوم على الناقلات ولم يدل بولتون بأي تفاصيل حول الهجوم الذي استهدف ينبع التي تعد مدينة رئيسية للنفط غرب المملكة وتقع على البحر الأحمر. وأكد بولتون أؤيد ما قمنا به حتى الآن. وهو التوضيح لإيران ووكلائها أن هذا النوع من الأعمال يمكن أن يؤدي إلى رد قوي للغاية من الولايات المتحدة

وعزّزت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي. وأعلنت الإدارة الأميركيّة أنّها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكلّ من السعودية والإمارات والأردن من أجل ردع العدوان الإيراني. وردت طهران بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي تعبر منه يوميا 35% من إمدادات النفط العالمية التي تنقل بحرا، في حال وقعت الحرب.

ووصف بولتون أمس الإجراءات الاميركية بـالرادعة. ورفض بولتون الخوض في التفاصيل ردا على سؤال حول وجود أدلة تثبت مسؤولية إيران عن الهجوم عن السفن ولكنه أكد أنه من المهم أن تدرك القيادة في إيران أننا نعلم. وقال بولتون إنه سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأيضا مع نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة. وأكد نبقى قلقين للغاية حول هذا ونرغب في أن نبقى متيقظين قدر الإمكان.وتابع نقوم بمشاورات مكثفة مع حلفائنا في المنطقة لبحث ما يمكننا القيام به بعد ذلك.

في المقابل نفت طهران اتهامات مستشار الأمن القومي الأميركي. وقالت الخارجية الإيرانية امس إناتهامات بولتون لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة مرفوضة ومثيرة للسخرية تماما. واضافت على بولتون وجميع من يدقون طبول الحرب والفوضى في المنطقة أن يعلموا أن إيران بصبرها الاستراتيجي ووعيها واستعداداتها الدفاعية ستحول دون تحقيق الأهداف المشؤومة لخلق فوضى عارمة في المنطقة.

من جهة ثانية، أعلنت واشنطن أن العقوبات على طهران ستبقى وأن هناك شروطا لا بد للأخيرة من أن تطبقها قبل البدء بأي مفاوضات. وقالت الخارجية الأميركية إنه ليست هناك قنوات اتصال مع إيران حتى الآن، معربة في الوقت نفسه عن استعداد واشنطن للتفاوض إذا نفذت الحكومة الإيرانية شروط الولايات المتحدة.

وجاءت التصريحات الأميركية بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، التي قال فيها: نحن الآن لا نرى مجالا لأي مفاوضات مع أميركا، نقلا عن وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

