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الإضراب يحجب الصحف السودانية


احتجبت الصحف الورقية في السودان، أمس، لفشلها في الصدور نتيجة إضراب نفذه العاملون في المطابع، ضمن الإضراب الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في البلاد.
وأفاد مراسل قناة «سكاي نيوز» بفشل الصحف الورقية في الصدور في ثاني أيام الإضراب الذي تقوده المعارضة، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وينتظر مئات المسافرين خارج الميناء البري (محطة المواصلات الرئيسية) التي تنقل الركاب بين الخرطوم ومناطق البلاد الأخرى، نتيجة إضراب موظفي المحطة لليوم الثاني على التوالي.


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