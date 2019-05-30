عربيات ودوليات

تسلمت مصر الارهابي هشام عشماوي وحارسه الشخصي بهاء أبو المعاطي مساء الثلاثاء، وذلك بعد زيارة سريعة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الى ليبيا للقاء قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ونقلت عشماوي وحارسه الشخصي طائرة حربية مصرية طراز «C-130H-30» في عملية نوعية من ليبيا الى القاهرة وسط حراسة عسكرية مشددة، وشاركت قوات خاصة وجوية في تأمين نقل المتهمين.

وظهر عشماوي - ضابط القوات المصرية الخاصة السابق- أثناء نزوله من الطائرة العسكرية بميناء القاهرة الجوي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول مرتدياً «ترينغ أزرق» ومعصوم العينين ووضع سماعة كبيرة على أذنه وظهر «يعرج» على رجله اليمني، ولم يتحدث بكلمة واحدة عندما حاول الاعلامي المصري خالد أبو بكر التحدث معه أثناء نزوله من الطائرة، فعندما قال له أبو بكر «هشام أنت في مصر» هز رأسه فقط دون أن يتحدث.

واصطحبت قوات من العمليات الخاصة التابعة للمخابرات المصرية عشماوي وحارسه الشخصي الى مقر محبسه تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهما خلال الأيام المقبلة.

وظهرت عناصر خاصة في تأمين نقل عشماوي مرتدين ملابس مطبوع عليها كلمة GIS، وكشف العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الارهاب الدولي، عن معنى كلمة «GIS»، موضحاً أنها اختصار لـgeneral intelligence service وتعني «قوات المخابرات العامة»، رافضاً الحديث عن طبيعة هذه الفرقة ومهامها لأن الحديث عن هذه الفرقة يجب أن يكون ببيانات رسمية من جهاز المخابرات العامة.

وكشف عن أسباب تغمية عشماوي ووضع سماعة على أذنه، مشيرًا الى أن ذلك هو العٌرف المتبع مع الارهابيين شديدي الخطورة حتى لا يعلموا الجهة التي سيتم نقلهم اليها.

وعن سبب وضع سماعة حول أذنه، قال ان ذلك يحدث حتى لا يسمع الارهابي الحديث الذي يقع بين أفراد القوات التي ألقت القبض عليه أو أسمائهم أو ما شابه.

وأوضح صابر أنه يجب وضع هذه السماعات على أذن العنصر المقبوض عليه بسبب ارتفاع صوت محركات الطائرة التي يركبها.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحية اجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم الارهابي شديد الخطورة هشام عشماوي.

وكتب الرئيس السيسي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تحية اجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه ارهاب المصريين.

وأضاف السيسي أن الحرب ضد الارهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.

وكانت السلطات الليبية ألقت القبض على هشام عشماوي وحارسه الشخصي بدرنة في أكتوبر الماضي، وذلك خلال عمليات الجيش الوطني الليبي لتحرير درنة من العناصر الارهابية والمتطرفة، ويعد هشام عشماوي أخطر الارهابيين المصريين وأحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومحكوم عليه بالاعدام في مصر بعد اتهامه في 17 قضية ارهابية.

فصله من الجيش

وعشماوي من مواليد 1978 بمدينة نصر بالقاهرة،وكان ضابط سابق في الجيش المصري برتبة رائد بقوات الصاعقة،وتم عزله من الجيش بعد اعتناقه أفكاراً تكفيرية وخلال الفترة ما بين عام 2006 و 2009 بدأت علاقة عشماوى بالجيش المصري في التفكك لظهور علامات التشدد عليه والتغير الملحوظ في شخصيته، فتم نقله للأعمال الادارية، وبسبب نشره عبارات تحريضية ضد الجيش، أحيل للمحاكمة العسكرية في عام 2007، والتي انتهت بقرار فصله من الجيش عام 2009، فخرج ليعمل في التجارة وبالتحديد في مجال «الاستيراد والتصدير».

وتواصل عشماوي مع عدد من عناصر تنظيم القاعدة عبر تطبيق «التليغرام» وانضم للتنظيم في عام 2012، وسافر الى تركيا في أبريل 2013، وتسلل منها الى سورية، وهناك انضم الى تنظيم «داعش» الارهابي، وقام بالتعاون مع عدد من العناصر المتطرفة بتأسيس تنظيم «أنصار بيت المقدس» الارهابي ومن خلاله أعلن ما يسمى بـ«ولاية سيناء».

وفي يوليو 2015 أعلن عشماوي المعروف بـ«أبوعمر المهاجر» انشقاقه عن تنظيم «داعش»، وتأسيس تنظيم آخر في ليبيا باسم «المرابطون»، الموالي لتنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي، لقيادة الجهاد المسلح في أفريقيا.

يعتبر هشام عشماوي العقل المدبر لجميع العمليات الارهابية التي قامت بها جماعة «أنصار بيت المقدس» (داعش سيناء) ضد قوات الجيش والشرطة في مصر.

