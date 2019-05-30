عربيات ودوليات

مكاسب أمنية عديدة ستعود على مصر أكدها خبراء ومتخصصون في مجال الأمن بعد تسليم أخطر الارهابيين بالمنطقة هشام عشماوي من ليبيا للقاهرة، بعد جهود كبيرة تؤكد قوة الدولة المصرية وحضورها،مشددين على أن عشماوي بمثابة كنز معلومات وأسرار عن التنظيمات الارهابية، كما أن تسليمه لمصر أكبر صفعة لأهل الشر وتأكيد كبير على أن مصر دولة قوية تحارب الارهاب ورادعة لأي عنصر متطرف.

وأكد عضو المجلس القومي لمكافحة الارهاب العميد خالد عكاشة أن تسليم هشام عشماوي لمصر بمثابة ضربة أمنية كبيرة، فهو أحد أخطر القيادات الارهابية على مستوى العالم، وهو الأكثر ارتباطا بتنظيم القاعدة والمتورط في العديد من الحوادث التخريبية.وأضاف أن عشماوي يعتبر بمثابة كنز من الأسرار والمعلومات للتنظيمات الارهابية، حيث يزيح أي غموض عن هذه التنظيمات من خلال ما يملكه من معلومات عنها، وتستطيع مصر الحصول على قدر كبير من المعلومات منه. ولفت الخبير الأمني، الى أن الارهابي سيخضع لتحقيقات مكثفة من قبل جهات التحقيق المصرية في الحوادث والجرائم التي تورط بها في مصر. فيما قال الخبير الأمني اللواء أشرف يعقوب، ان استلام مصر لـ«عشماوي» يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر دولة كبيرة، ويؤكد على قوتها الداخلية والخارجية، وأنه لن يفلت أحد من العدالة والمثول أمام القضاء طالما تورط في الجرائم، مهما حاول الهروب والافلات من العدالة، فهناك دولة قوية متماسكة لن تترك من خربوا ودمروا في البلاد. وأضاف أن وجود «عشماوي» في مصر، يسهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في سقوط العديد من الخلايا الارهابية والعناصر المتطرفة، حيث إنه يمتلك كنزاً من المعلومات عن التنظيمات الارهابية وتحركاتها على أرض الواقع، ويفك طلاسم خريطة الارهاب ليس في مصر بحسب ولكن في العالم كله، في الوقت الذي أوشكت فيه مصر بالقضاء على الارهاب نهائياً، من خلال العمليات الأمنية الناجحة يوماً تلو الآخر.

وأكد الخبير الأمني اللواء علاء عبدالمجيد، أن هذه الضربة الأمنية القوية تمثل عنصر ردع لكل من تسول له نفسه المساس بهذا الوطن، فمهما حاول الهرب والتنقل بين دولة واخرى ستكون نهايته الطبيعية أمام حبل المشنقة في مصر.

وأضاف أن أكاذيب قيادات الاخوان الهاربين بالخارج ومحاولاتهم المستمرة السيطرة على عقول الشباب وتجنيدهم لارتكاب أعمال تخريبية داخل مصر، باتت مكشوفة أمام الجميع بما فيهم هؤلاء الشباب أنفسهم، الذين أيقنوا أن قياداتهم تكذب عليهم، في ظل سقوط كبار القيادات الارهابية، ورؤيتهم لـ«عشماوي» وسط رجال الأمن يتحرك نحو القاهرة، قبل أن يواجه مصيره المحتوم بالاعدام، مما يمثل ردعاً قوياً للجميع. الى ذلك قال الخبير الأمني اللواء علاء بازيد ان الرئيس السيسي أوفي بوعده وأثبت انه رجلاً صادقاً ينفذ ما يقوله، موضحاً أن السيسي قال للارهابيين «كل من كسر كوباية في مصر هيحاسب عليها ومصر لن تترك دماء شهدائها الأبرار». وشدد على أن ضبط عشماوي يمثل ضربة قوية للارهاب في المنطقة وفي العالم أيضاً نتيجة الخطورة الشديدة لهذا الارهابي، موضحاً أن هناك الكثير من الأسرار ستكشف خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن عملية تسليمه لمصر كانت مذاعة على الهواء مباشرة كرسالة لجميع الارهابيين في العالم على أن ذلك سيكون مصيرهم في النهاية،موضحاً أن الرئيس السيسي أكد أنه رئيس قوي وأن الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها ورد اعتبارها من أي ارهابي حتى لو كان خارج مصر.

