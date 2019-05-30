عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: قتل عشرة مدنيين على الأقل أمس في قصف جوي للجيش السوري استهدف مناطق يُسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الارهابي التكفيري في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا التي تتعرض منذ شهر لقصف كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض. وقال المرصد ان بين القتلى العشرة، هناك سبعة مدنيين قتلوا في «قصف طائرات النظام الحربية على قرية سرجة بريف ادلب» الواقعة على خط الجبهة الفاصل بين مناطق سيطرة جهاديي «هيئة تحرير الشام» (النصرة) ومناطق النظام. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان «قصف النظام وروسيا يتواصل بكثافة على عدة مناطق. الغارات الروسية تتركز على مدينة خان شيخون وضواحيها».

ومنذ الاحد أدت الغارات الجوية التي تشنها القوات الحكومية والقصف المدفعي على ادلب وضواحيها الى مقتل أكثر من خمسين مدنيا بينهم العديد من الاطفال كما افاد المرصد السوري المحسوب على «الاخوان المسلمين» وينشط من لندن. ويقع القسم الأكبر من محافظة ادلب وأجزاء من محافظات حلب وحماه واللاذقية تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» وهي الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» في حين تسيطر القوات الموالية للنظام على قسم من جنوب شرق وشرق ادلب اضافة الى الجزء الأكبر من المحافظات الثلاث الأخرى.

والثلاثاء قُتل 27 مدنيا على الأقل بينهم 11 طفلا في قصف لقوات النظام السوري على مناطق في محافظتي ادلب وحلب، وهو قصف يتواصل من دون توقف تقريبا منذ نحو شهر ولم تعلن قوات النظام السوري عن هجوم فعلي تشنه على مواقع «النصرة» لكنها كثفت عمليات القصف ودخلت في مواجهات على الارض مع الجهاديين منذ نهاية أبريل وتمكنت من استعادة بعض المناطق في جنوب محافظة ادلب وشمال محافظة حماه.

وقالت مورغن أورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين ان «الهجمات على المدنيين والبنى التحتية العامة مثل المدارس أو الاسواق أو المستشفيات تشكل تصعيداً متهوراً وغير مقبول».

