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حفل تخرج المدرسة الأميركية الدولية 2018-2019


أقامت المدرسـة الاميركيـة الدوليـة الخاصـة حفـل التـخرج السـنوي للعـام الـدراسي 2018/2019 على مسرح الدكتور كميل الريس في المدرسة تحت رعاية السفير الأميركي في الكويت السيد لورنس سيلفرمان ووزير التربية اللبناني السيد أكـرم شـهيب والذي ألقى كلمة الحفل بحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة، الشيوخ، كبار الشخصيات، وأهالي وأقارب الخريجين. وقـد ألقى سعادة وزير التربية اللبناني السيد أكرم شهيب كلمة الحفل حيث شجع فيها الخريجين على العلم وعلى القيام بالعمل التطوعي لخدمة الانسانية والمجتمع، وتمنى الجميع للخريجين مستقبلا زاهرا حافلا بالانجازات المثمرة.


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