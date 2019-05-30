الناس

أقام فندق هوليداي إن الكويت - السالمية غبقته الرمضانية السنوية وقد حضرها نخبة من الإعلاميين والصحافيين في دولة الكويت تقديراً لهم ولجهودهم الدائمة في تغطية نشاطات الفندق وعروضه، بالإضافة إلى مجموعة من عملاء الفندق المميزين من شركات ومؤسسات مختلفة تقديرا لهم على الثقة التي منحوها للفندق من خلال التعاون والتعامل المستمر خلال السنوات الماضية. وقد كان في استقبال المدعوين فور وصولهم طاقم إدارة الفندق وعلى رأسهم مدير عام الفندق مايكل جبور الذي قام بدوره بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك شاكراً لهم دعمهم الدائم للفندق متمنيا للجميع قضاء أمسية ممتعة.

استمتع الحضور خلال هذه ألأمسية الساحرة بسماع أعذب الألحان من الفرقة الموسيقية الشرقية بالفندق والتي أضفت جواً من المتعة على جميع الحاضرين. كما استمتع الضيوف بمأدبة طعام شهية حيث أعد طاقم طهاة الفندق كعادته بوفيه مميزاً أبهر الجميع وحاز على اعجابهم حيث بدى كتحفة فنية، وقد ضم مجموعة متنوعة من السلطات والمقبلات الباردة والساخنة، والعديد من الأكلات العربية واليابانية والصينية واللبنانية والغربية وألذ أصناف الحلويات الرمضانية والفاكهة الطازجة، إضافة إلى استمتاع الضيوف بخدمة الطهي الحي المتنوع والذي نال اعجاب الجميع بروعة التحضير والتقديم.

كما تخلل الحفل سحوبات على العديد من الهدايا القيمة والتي اشتملت على تذاكر سفر مقدمة من طيران KLM وAir France، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة المقدمة من شركة أراب تك ولينك كومينيكيشن، مجموعة واسعة من العطورات المقدمة من شركة بيضون وقسائم خصومات للمستحضرات التجميلية .

