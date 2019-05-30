دوليه

أعلن الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي أن لاعب وسطه الغيني نابي كيتا سيغيب بعد غد عن المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا بمواجهة الخصم اللندني توتنهام بسبب اصابة في الحالبين.

وقال المدرب الالماني «لا توجد اي فرصة لنابي، حتى لو بدأ بالتعافي بشكل جيد».في المقابل بدا كلوب اكثر تفاؤلا بشأن حظوظ مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو للمشاركة في نهائي مدريد، وقال «بوبي تدرب مجددا الاسبوع الماضي وسيعاود التدريب غدا. يبدو انه في حالة جيدة، ما يعني انه سيخوض النهائي، أنا متأكد».

واعترف يورغن ان فريق «الحمر» يعيش لحظة من «الإثارة الكاملة» قبل خوضه نهائي المسابقة القارية العريقة للموسم الثاني تواليا، معتبرا أن فريقه قادر على فرض نفسه بعد خسارته للنهائي الموسم الماضي امام ريال مدريد الاسباني 1-3. وقال امام الصحافيين خلال اليوم المخصص للاعلاميين «نحن متحمسون جدا لفكرة أنه سنحت لنا مجددا هذه الفرصة. الامر يتعلق بادارة المسألة، وحتى الآن تمكنا من السيطرة على مشاعرنا». وأصر كلوب قائلا «لم يسبق لي أن شاركت في نهائي مع فريق أفضل (من ليفربول)، هذا صحيح. لاعبونا يمزجون بين الإمكانات والسلوك بأفضل طريقة رأيتها في حياتي. هذا شيء رائع. بعد (مباراة) برشلونة (الفوز 4- 0 في إياب دور نصف النهائي على ملعب أنفيلد)، لم يكن احدا يؤمن بهذا الفريق إلا الفريق نفسه». وأردف «ستكون (المباراة) تنافسية جدا، بدون ادنى شك. صفاتنا وصفات «سبيرز» تتشابه كثيرا. نعرف الكثير عن توتنهام ولكن مرت ثلاثة اسابيع منذ مباراتنا الاخيرة. في ثلاثة اسابيع، كنت عرفت اسم بستاني برشلونة لو كانوا الفريق الذي نواجهه». وكشف «أبرز لحظة في مسيرتي كانت عام 2004، عندما صعدت الى الدرجة الاولى مع ماينتس. الفوز بنهائي دوري الابطال مع ليفربول سيكون (اللحظة الأبرز) الجديدة».

