دوليه

أعلن مرسيليا خامس الدوري الفرنسي أول من امس تعاقده مع المدرب البرتغالي أندريه فياش-بواش للاشراف على إدارته الفنية لمدة عامين اعتبارا من الاول من يوليو المقبل خلفا لرودي غارسيا.

وأوضح النادي الجنوبي في بيان له أن المدرب السابق لأندية بورتو وتشلسي وتوتنهام الانكليزيين وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، وقع «عقدا لمدة عامين وسيبدأ مهامه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل». وأعرب رئيس النادي جاك-هنري إيرود عن سعادته بالتعاقد مع المدرب المتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» مع بورتو عام 2011، قائلا «هو مدرب شاب ويملك خبرة كبيرة»، مشيدا بمميزات «رجل لديه معرفة كاملة بمتطلبات أعلى المستويات». وأصبح المدرب المساعد السابق لمواطنه جوزيه مورينيو في تشلسي ثم إنتر الإيطالي، أول مدرب برتغالي لنادي مرسيليا.

وسيخلف فياش-بواش (41 عاما)، رودي غارسيا الذي أعلن الأربعاء الماضي رحيله عن النادي بعد ثلاثة أعوام معه.وفشل مرسيليا الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، في التأهل إلى مسابقتي دوري أبطال أوروبا و»يوروبا ليغ» بإنهائه الموسم في المركز الخامس، وخرج مبكرا من مسابقتي الكأس المحليتين حيث سقط في دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة على يد ستراسبورغ بركلات الترجيح، ثم من دور الـ64 في مسابقة كأس فرنسا على يد أندريزيو من الدرجة الرابعة 0-2.

