دوليه

استهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا واليابانية ناومي أوساكا الأولى والرومانية سيمونا هاليب الثالثة حاملة اللقب الثلاثاء مشوارهم بشق النفس في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس.

واحتاج زفيريف إلى خمس مجموعات للتخلص من عقبة الأسترالي جون ميلمان 7-6 (7-4) و6-3 و2-6 و6-7 (5-7) و6-3، وقلبت أوساكا تخلفها بمجموعة إلى فوز على السلوفاكية آنا-كارولينا شمييدلوفا 0-6 و7-6 (7-4) و6-1، فيما اضطرت هاليب إلى خوض ثلاث مجموعات أيضا أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 6-2 و3-6 و6-1.

اضطر زفيريف إلى تغيير مضربه بعدما كسره بنهاية المجموعة الرابعة قبل أن يحسم الخامسة الحاسمة لصالحه بكسره إرسال الأسترالي الـ56 عالميا في الشوط الثامن، ليتقدم 5-3 وينهي المجموعة 6-3 والمواجهة الأولى أمام ميلمان بعد أربع ساعات وثماني دقائق.

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع السويدي من أصل إثيوبي ميكايل يمير الصاعد من التصفيات والذي استهل بداياته في الغراند سلام بفوز على السلوفيني بلاز رولا 6-0 و6-3 و7-6 (7-5). وبلغ الدور ذاته الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثامن بفوزه على التشيلي نيكولاس ياري الـ58 عالميا 3-6 و6-2 و6-1 و6-4. ولدى السيدات، عانت أوساكا (21 عاما) قبل أن تتمكن من الفوز بصعوبة على شمييدلوفا (24 عاما والمصنفة 90 عالميا) بعدما أرسلت منافستها في المجموعة الثانية مرتين من أجل حسم اللقاء.وعلقت اليابانية المتوجة بآخر لقبين في البطولات الكبرى (فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وأستراليا المفتوحة 2019) قائلة «أعتقد أن هذه هي أكثر مرة كنت فيها متوترة في حياتي في إحدى المباريات».أضافت «أعتقد أنه أمكنكم رؤية ذلك في المجموعة الأولى. لم أنجح في وضع أي كرة داخل الملعب. بالنسبة لي، كان اليوم غريبا لأنني عادة لا أتوتر، لكنني بقيت كذلك طيلة المباراة. بعد ذلك شعرت وكأنها معركة إرادة».

تلاقي أوساكا في الدور الثاني، المصنفة أولى عالميا سابقا البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي أقصت بطلة رولان غاروس 2017 اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-4 و7-6 (7-4). وعبرت هاليب الى الدور الثاني لملاقاة البولندية ماغدا لينيت، بعد تغلبها بصعوبة على تومليانوفيتش.

