دوليه

في حين سيحاول غولدن ستايت ووريرز ترسيخ إرثه كأفضل فريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين خلال نصف القرن الأخير، فإن تورنتو رابتورز صنع التاريخ لنفسه بمجرد وصوله الى الدور النهائي الذي تنطلق مبارياته ليل اليوم من ملعبه.

ستكون المواجهة الأولى من أصل سبع ممكنة، أول مباراة في نهائي الدوري الأميركي خارج الولايات المتحدة على الأراضي الكندية التي احتضنت أول مباراة في الدوري وفي المدينة ذاتها عام 1946. ولم يسبق لتورونتو أن بلغ النهائي، حاله كحال الفريق الكندي الآخر فانكوفر غريزليز الذي لعب في الدوري بين 1995 و2001 قبل أن ينتقل الفريق الى ممفيس.وسيحاول نجم ووريرز ستيفن كوري قيادة الفريق الذي يعاني من الإصابات، الى إحراز لقب الدوري للمرة الثالثة تواليا في انجاز لم يتحقق منذ 2002 على يد الجار لوس أنجليس ليكرز، والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، وهو أمر تحقق للمرة الأخيرة عام 1969 على يد الفريق الأسطوري الآخر بوسطن سلتيكس.

وبالنسبة لكوري فإن «أربعة انتصارات أخرى تحدد موسمك وتجلب لك البطولة. علينا أن نبقى مركزين تماما».لكن المهمة لن تكون سهلة على فريق المدرب ستيف كير إذ يقف في طريقه تورونتو ونجمه كواهي لينارد الذي حقق انجاز قيادة رابتورز الى النهائي في أول موسم له مع الفريق الكندي بعدما انتقل اليه الصيف الماضي من سان أنتونيو سبيرز.

وتحدث لينارد عن المواجهة المرتقبة مع ووريرز، قائلا «إنهم الأبطال، يجب أن ندخل (الى المواجهة) بتركيز ذهني وأن نقبل التحدي.

