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أبهر الثنائي الفائز بالكرة الذهبية، الأسطورة البرتغالي لويس فيغو، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش جمهور دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، خلال ظهورهما في التحدي الرابع، وفي واحدة من أمتع المباريات الاستعراضية والتي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثالث والعشرين للبطولة.

واكتظت مدرجات صالة الشهيد فهد الاحمد في الدعية بالجماهير الغفيرة التي ظلت تتغنى بضيفي الدورة طويلا، في أمسية طغى عليها الطابع الملكي، وهو لقب ريال مدريد الاسباني الذي يدافع عن ألوانه حاليا مودريتش، ولعب له في السابق فيغو.

وقدم الموسيقار مودريتش افضل لاعب في العالم 2018 فاصلا من العزف الكروي على إيقاع لمساته الساحرة وتمريراته الماكرة، ليتبادل الأدوار مع لويس فيغو الذي أضفى بريقا ولمعاناً على المباراة الاستعراضية، التي انتهت بفوز فريق مودريتش بسبعة اهداف مقابل ستة،بمشاركة نجوم الكرة الكويتية، بشار عبدالله، حسين الموسوي، مبارك الفنيني، وعيد الرشيدي.

وضم فريق لويس فيغو (نجوم الروضان) كل من: هاني حيدر، خافيير، عباد اليماني، سلمان البعيجان، صالح حيدر، حسين الموسوي، بشار عبدالله، والمدرب ابراهيم البلوشي.

فيما ضم فريق لوكا مودريتش ( نجوم زين) كل من: عبدالله حياة، ماكسي، عبدالعزيز نصاري، عبدالله الشمالي، بدر منصور، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، والمدرب عبدالوهاب العمر.

فيغو للجمهور: رمضان كريم

وخاطب لويس فيغو جمهور الدورة في بداية كلمته قائلا «السلام عليكم» و«رمضان كريم»، معربا عن سعادته بزيارة الدورة مجددا والتواصل مع جمهورها الرائع.

وتوجه فيغو بجزيل الشكر للجنة المنظمة والى صديقه عبدالله الروضان على الدعوة، لافتاً الى انه يشعر بسعادة غامرة عندما يزور الكويت، ويتواصل مع عشاق كرة القدم في كل مكان.

مودريتش: كلنا نفتقد رونالدو

بدوره أبدى مودريتش سعادته بالتواجد في الكويت وأن يحل ضيفا على دورة الروضان ليواجه النجم لويس فيغو في مباراة استعراضية، مثمنا الترحاب والاستقبال الحافل الذي حظي به.

واعتبر مودريتش أن المستوى الذي قدمه الريال بالموسم الأخير أمر طبيعي ومنطقي ويحدث مع أي فريق لاسيما بعد تحقيق سلسلة من الألقاب والبطولات، متوقعا أن يعود الريال بشكل قوي كمنافس على كافة الألقاب في الموسم المقبل.

وأكد أنه يستمتع باللعب إلى جانب كريم بنزيمه، ومارسيلو وفينسيوس وسابقا كان يستمتع بالتواجد بجانب كريستيانو رونالد، لافتا إلى أنه كان من السهل اللعب بجانبه فعندما يركض بهذه السرعة العالية من السهل أن تمرر له، مستطردا أنه ليس الوحيد الذي يفتقد لرونالدو وإنما ريال مدريد أيضا يفتقده.

وأعرب مودريتش عن اعتزازه وفخره بالكرة الذهبية بعد منافسة ليونيل ميسي ورونالدو اللذين احتكرا الجائزة والمنافسة عليها لسنوات، مؤكدا ان الجائزة تعد هدفا لأفضل اللاعبين دائما.

وأشار إلى أن جميع الدربيات حول العالم تحظى بأهمية كبيرة وفقا لقوة طرفيها مؤكدا أنه لا فارق كبير بين مشاركته في دربي توتنهام أو دربي الريال وبرشلونة، ولكن يبقى للفوز بهذه المباراة له مذاق خاص وقيمة كبيرة.

وأعرب مودريتش عن أمنياته بأن يحقق توتنهام لقب دوري الأبطال على حساب ليفربول في اللقاء المقرر له مطلع الشهر

القادم.

وحول إقامة كأس العالم في قطر قال أتطلع كثيرا لأرى كيف ستخرج كأس العالم في قطر، مردفا بالقول: «من الرائع أن يقام المونديال في هذا الجزء من العالم».

واضاف: «شيء جيد وايجابي أن تقام كأس العالم هنا، أنا متأكد أن مونديال قطر 2022 سيكوم من أفضل النسخ في تاريخ اللعبة، نتمنى لهم الأفضل في التنظيم والاستعداد وان متأكد أن الجميع سيستمتع في مونديال قطر».

تأهل الكابلات والغانم

من جهة أخرى، واصل فريق الخليج للكابلات سلسلة عروضه القوية بفوز مستحق على مجموعة عبدالعزيز الخالدي بثلاثية حملت توقيع كل من مشاري الضبيبي وساشا «هدفين، بينما سجل معاذ عسيري هدف الخالدي الوحيد».

من الدورة

احتفت اللجنة المنظمة بطريقة استثنائية بنجمي التحدي الرابع، عبر إقامة طابور دخول مميز يحمل اعلاما زرقاء وخضراء باسمي النجمين، كما رفع الجمهور صورة الكرة الذهبية التي نالها فيغو في 2000 ومودريتش في 2018.

• أهدى عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة «بشت الدورة» للنجمين لويس فيغو ولوكا مودريتش، كما حصل الروضان على «فانيلة» تحمل اسم ورقم كل لاعب.

• حل لوكا مودريتش ضيفا على الاعلامي نادر كرم في ديوانية الروضان للحديث عن زيارته للدورة والتطرق لمسيرته الاحترافية.