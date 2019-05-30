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فوز سترايكرز والأهلي في «البراعم»


أكمل فريقا أكاديمية سترايكرز وأكاديمية النادي الأهلي عقد المربع الذهبي لمنافسات النسخة التاسعة لدورة البراعم الذي شهد تأهل اليوسف والفراعنة، جاء ذلك بعد فوز سترايكرز على فريق المرحوم ضاري العثمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت الذي حقق فيه فريق أكاديمية النادي الأهلي انتصارا صعبا على فريق علي فلاح بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.سترايكرز الذي أبدع لاعبوه وأمتعوا في مواجهة قوية أمام منافس قوي بحجم فريق المرحوم ضاري العثمان يدينون بفوزهم لعمر سيد، أحمد الصاوي وأحمد حسن الذين سجلوا ثلاثية الفوز، أما مواجهة الأهلي وفلاح القوية فحفلت بالاثارة والندية واخفق الفريقان في زيارة الشباك ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي.


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