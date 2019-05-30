محلية

أفاد الطيار محمد شريف عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الرياضية المنظمة لدورة الكابتن فهد الهاجري الرمضانية لنقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في خماسيات كرة الصالات ان «الدور الثاني للدورة شهد غزارة تهديفية عالية تعكس المنافسات القوية والتحديات العالية في اجواء رمضانية باهرة في صالة نادي النصر التي تستضيف البطولة المقامة على شرف الشيخ فيصل الحمود محافظ الفروانية تحت رعاية يوسف الجاسم رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية بمشاركة خمسة عشر فريقاً، بنظام خروج المغلوب».

وأشار الى ان اليوم الاول من الدورة شهد انسحاب الخدمات الجوية امام الكابتين فهد الهاجري وتفوق جبر الديحاني على نجوم T4 11-0 وفوز بوفرح على الحركة بهدفين مقابل لا شيء وتغلب محبي فهد الهاجري على بوجزاع بثلاثة اهداف مقابل هدف وبنفس النتيجة فاز الشهيد جزاع المطيري على المالية وتغلب فريق سماؤنا كويتية على كاترنج 4-1 ونجوم الحركة على مركز التشغيل 7-2.

وثمن شريف جهود مجلس إدارة النقابة التي سخرت كل الامكانيات وذللت جميع العقبات امام اللجنة المنظمة لكي تخرج الدورة في ابهى صورة وبالشكل الذي يليق بحجم السمعة الكبيرة التي اكتسبتها في الأعوام الماضية.

