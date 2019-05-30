محلية

افتتحت الوكيل المساعد بالديوان الأميري رئيس مركز الجواد العربي (بيت العرب) الشيخة سارة الفهد اول من امس مبنى المرحوم عبدالله السديراوي (مكتب السجل الكويتي للخيل العربية) الذي يختص بتوثيق الخيل العربية في البلاد سواء المواليد أو المستوردة أو التي سيتم تصديرها.

وقال الرئيس الفخري لمجلس أمناء المركز محمد المرزوق في كلمة خلال حفل الافتتاح نيابة عن الشيخة سارة الفهد إن إطلاق اسم الراحل السديراوي على هذا المبنى يأتي تخليدا لذكراه إذ كان من أكبر الداعمين لهواية جمال الخيل العربية ماديا ومعنويا. وذكر المرزوق أن الراحل قام بدور مهم في إنجاح بطولات ومهرجانات الخيل العربية من خلال دعمه السخي للفائزين في مسابقاتها معتبرا أن المبنى بما يحتويه من مكاتب وأجهزة إلكترونية بأحدث المواصفات يسهم في تسهيل عملية التسجيل ونقل الملكية وكل الامور المتعلقة بأنساب الخيل العربية.من جانبه أعرب ممثل أسرة السديراوي طلال المحري في كلمة مماثلة عن بالغ شكره وتقديره على مبادرة المركز بتسمية هذا المبنى باسم الراحل السديراوي نظير ما بذله من جهد في إبراز رياضات الخيل في مجالات الجمال والتحمل والقدرة وكذلك السرعة.

وقال المحري إن هذا اليوم هو «يوم الوفاء» لرجل قدم الكثير لرياضة الفروسية لا سيما من رفقاء دربه من محبي هذه الهواية الأصيلة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء عبر المساهمة الفاعلة في تشييد هذا المبنى سواء بالجهد أوالوقت أوالمال. حضر حفل افتتاح المبنى رئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء الرومي وعدد من أعضاء المجلس وأسرة الراحل وجمع غفير من مربي و هواة الخيل العربية في الكويت.

