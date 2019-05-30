محلية

مازلت اؤكد بعدم قناعتي الشخصية ببعض وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك، انستغرام، تويتر، واتس آب... الخ» الذي يستخدمه البعض بأسلوب سخيف لا ينم إلا على ان مثل هذه التكنولوجيا اذا اسيء استخدامها قد تؤدي الى دمار دول وليس نظام رياضي... ففي الكويت شاهدنا المناوشات الانتخابية بين المتصارعين على المناصب الرياضية الحكومية والاهلية باصدار الاكاذيب لايجاد فتن رياضية تزيد مما نعانيه الان. فقد تداول خبر ان هيئة الرياضة تساوم الاندية على مخالفاتها المالية بتغير ارائها لصالح الهيئة.. وانه تم ارسال هذه المخالفات الى بعض القيادات السياسية لكي يعلموا بما يدور بالساحة الرياضية وانهم سيقابلونهم لشرح ما يحدث في هيئة الرياضة من مساومات مالية قانونية؟

اذا كان هذا الصراع بين متنافسين فنقول لهم بأن هذا لعب جهال «يهال» لكي يتم ادخال القيادات في صراعاتهم... فهذا غير مقبول واتمنى ان تتحرك الجهات الضبطية الالكترونية لايقاف هذه الاخبار المفبركة حفاظا على سمعة الكويت وقياداتها فهم ليسوا طرفاً في صراعكم وان كان هناك صراع فالمحاكم والقوانين الرياضية المحلية والدولية لا تمانع من الخوض فيها من غير اي تدخلات خارجية.

اللهم احفظ الكويت واميرها وشعبها من بعض من ابنائها الذين يسيئون للكويت في كل صغيرة وكبيرة بشكل مخجل لا ينم على حبهم لهذا الوطن وياريت اذا عرفتوا من فعلها ان ينشر اسمه لكي نعرفه ونعرف ميوله من هذه المسجات الملغومة.... والله من وراء القصد.

