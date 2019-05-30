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تنعقد اليوم الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة اليد لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، وتقام الانتخابات وفق النظام الأساسي الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي والجمعية العمومية للاتحاد الكويتي. وشهدت الايام القليلة الماضية انسحاب اكثر من مرشح، حيث اعلن احمد الشحومي مرشح القرين لرئاسة الاتحاد انسحابه من الانتخابات، وكذلك مرشح برقان طلال العتيبي، ومرشح العربي سالم العميري فيما كان آخر المنسحبين مرشح خيطان اسماعيل عبدالقدوس وبذلك سيكون مرشح كاظمة والرئيس السابق للاتحاد ناصر صالح هو المرشح الوحيد للرئاسة، وشبيب الهاجري (الفحيحيل) لمنصب نائب الرئيس، وقايد العدواني (الكويت) لمنصب امانة السر، وفيصل باقر (الصليبخات) لأمانة الصندوق، وعبدالله ذياب (السالمية)، وأحمد البحيري (الشباب) لمنصب أمين السر المساعد، ومشعل القبندي لأمين الصندوق المساعد. وعلى العضوية ترشح كل من محمد الحميدي (الجهراء)، محمد العازمي (الساحل)، ومحمد المطيري (النصر) وعلي بوهندي (السالمية).

ويتوجب على المرشحين الحصول على نصف الاصوات زائد واحد من أجل الظفر بالمنصب حتى وان تقدم مرشح واحد فقط لكل منصب.

