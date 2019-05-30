محلية

اختتمت لجنة المهندسين الشباب بجمعية المهندسين الكويتية دورة مسابقة كرة القدم الرمضانية للمهندسين الحادية عشرة على ملاعب الجمعية الجديدة، بمشاركة 32 فريقا وحاز كأسها فريق عيادة 32 بفوزه بركلات الترجيح على نادي الأصدقاء، وحل في المرتبة الثالثة فريق بدر حامد، وتوج هدافا للبطولة عبد الله حسن، وأفضل لاعب مشعل حميد واختير محمد عبيد كأفضل حارس. وسبق المباراة النهائية مباراة استعراضية بين قدامي لاعبي ناديي القادسية والعربي.

وقام أمين السر فهد العتيبي وأمين الصندوق علي الفيلكاوي وأمين الصندوق المساعد حسين ششتري وعضو مجلس الادارة علي محسني، بتسليم الجوائز والميداليات للفرق الفائزة وقدم الكأس للفريق الفائز بالمركز الأول مع مبلغ 6000 دولار، فيما نال الفائز بالمركز الثاني 3000 دولار وحصل الفائز بالمركز الثالث على 1500 دولار بالإضافة الى الدروع التكريمية للفائزين وللجنة التحكيم. وأشاد عدد من المراقبين المعنيين بالدورات الرمضانية بالجهود المميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة، حيث استقطبت اللجنة نخب الرياضيين من ناديي القادسية والعربي لاقامة المباراة الاستعراضية، كما قامت بتكريم الجهات الراعية للدورة، وقدمت هدايا للجمهور عن طريق السحوبات، وضمت اللجنة كلا من: رئيس لجنة المهندسين الشباب فالح العتل، مبارك القناعي، محمد الحرز، يوسف الحداد، محمد خاجة، بدر المفرج، فيصل عبدالله العتل، طلال العنزي، عبدالرحمن العنزي، حسن الكايد، عمر الظفيري، شبيب الزعبي، حسين الوطيب، سالم الهاجري وخالد المطيري.

