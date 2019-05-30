محلية

شهدت مباريات الدور ربع النهائي من دورة المرحوم شملان الحساوي الـ24 عدة مفاجات، ففي المباراة الاولى تغلب فريق زيدان على الجوازات 2- 1، رغم ان التوقعات كانت تصب في مصلحة الجوازات، ولكن الهدف المبكر الذي احرزه عبد الرزاق العنزي لفريق زيدان اربك حسابات الجوازات الذي تسرع لاعبوه في اللعب فاضاع الفريق كل الفرص التي سنحت له. وضغط الجوازات بقوة ودافع زيدان ببسالة فيما أخطأ الجوازات في إهمال الناحية الدفاعية وتقدم حارس مرماهم الى مرمى الخصم ليستغل العنزي خلو مرمى الجوازات ويحول كرة من بعيد محرزا الهدف الثاني، لكن الجوازات تمكن من احراز هدف عبر لاعبه حسن حميق.

وصدم فريق المرحوم عبد اللطيف الفضالة بقيادة البرازيلي فيفي منافسه فريق الجالية السورية وهزمه بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها المحترفان فيفي (سوبر هاتريك) وسيجو والهزيم وصالح الفاضل.

وتغلب فريق اشكناني على خصمه زون سينت بهدف للاشيء بعد مباراة كان زون الأفضل في الانتشار والتحرك ولكنه فشل في هز شباك عبد الله حيات ونجح مشاري النكاس في اقتناص هدف الفوز في الشوط الثاني.

وبهذه النتائج صعدت فرق زيدان والفضالة واشكناني الى دور الأربعة مع فريق شوكار وكل الترشيحات تتجه الى تأهل الفضالة وشوكار للنهائي.

ادار المباريات كل من مشعل العسعوسي وحسن المجمد ووليد الفرج بإشراف الحكم العام فاضل بوفتين. واعرب رئيس اللجنة المنظمة عبد اللطيف الحساوي عن سعادته لنجاح الدورة والاقتراب من النهاية واضاف ان الختام سيتضمن مفاجات جديدة بالاضافة الى زيادة جوائز الجمهور وأطفال الكويت التي يقدمها راعي الدورة ياسين الحساوي كل عام ،وشكر اللجان العاملة ورجال الصحافة والاعلام على تعاونهم مع اللجنة المنظمة من اجل انجاح الدورة وتخليد ذكرى المرحوم شملان الحساوي.

