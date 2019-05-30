الاخيرة

مع اقتراب انتهاء أبنائنا الطلاب من أداء اختبارات الثانوية العامة وجهوزيتهم للدخول في مرحلة التعليم الجامعي أو ما دونه أو الوظائف العامة والخاصة، يتبين لنا ضعف السياسات التعليمية في الكويت إلى الدرجة التي نشك فيها بعدم وجودها أصلاً وذلك بسبب عدم التوافق بين مخرجات الجامعات والمعاهد وبين متطلبات سوق العمل.

وبحسب الزميلة القبس فإن أعداد طلبة جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والطلبة المبتعثين إلى الخارج تبلغ 120 ألف طالبا وطالبة مما يعني أن سوق العمل سيستقبلهم بعد 4 سنوات على أقل تقدير لكن المشكلة هي أن 70% من هؤلاء الطلاب هم من خريجي التخصصات الأدبية التي اتخمت بها وزارات الدولة خصوصاً تلك التي تعاني من اكتظاظ في كلياتها مثل كليات الشريعة أو الآداب أو التربية.

هذا الاكتظاظ في التخصصات الأدبية يقابله حاجة ماسة في سوق العمل للتخصصات العلمية خصوصاً المتعلقة بالطواقم الطبية، حيث تحتاج المستشفيات الجديدة مثل مستشفى جابر إلى الآلاف من الممرضين والفنيين الطبيين الذين ستضطر الحكومة لجلبهم من الخارج مما يناقض زعمها القيام بتعديل التركيبة السكانية وتقليل نسب الوافدين مقابل المواطنين.

إضافة إلى أن تخريج الآلاف من طلبة التخصصات الأدبية من الجامعات والمعاهد سنوياً مقابل المئات من التخصصات الأخرى التي تحتاج إليها الدولة حاجة ماسة، يؤدي إلى انتشار البطالة المقنعة وهو ما نشاهده اليوم من وجود عشرات الموظفين في إدارة واحدة يؤدون عمل موظف أو موظفيّن.

كما أنه مدعاة لتوظيف الطلبة في غير تخصصاتهم فكم سمعنا عن وجود خريج شريعة يعمل في وزارة الصحة، أو وجود خريج علوم اجتماعية يعمل في وزارة الأشغال، وهو ما يؤدي إلى عدم استفادة الخريج من شهادته وعدم استفادة الدولة من تخصصه فيعني أن السنوات التي درسها في الجامعة قد ضاعت هباءً منثوراً.

ويشرع البعض في سرد حجج غير صحيحة حول توجيه الدولة للطلاب نحو التخصصات العلمية التي تحتاجها، فيقول إن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لا تفعل ذلك، لكن الإجابة سهلة وبسيطة وهي أن سوق العمل في هذه الدول محكوم بالعرض والطلب واحتياجات القطاع الخاص، وبالتالي تستطيع الشركات والمؤسسات هناك الإحجام عن توظيف خريجي «التخصص الفلاني» بسبب عدم الحاجة له ما يؤدي إلى اندثاره من الجامعات بسبب عدم رغبة الطلاب به، أما في الكويت فالوضع مختلف لأن الدولة ملزمة بتوظيف مواطنيها وتتحكم في سوق العمل والاقتصاد.

ختاماً، لا بد للقائمين على السياسات التعليمية أن يلتفتوا لهذا الوضع الكارثي ويتخذوا إجراءات حاسمة لتعديل المسار التعليمي والتوظيفي في البلاد بعد التنسيق مع الجهات المسؤولة عن التوظيف، ولا بد من زرع ثقافة التخصصات الجديدة التي تجتاح الجامعات العالمية والتنويع في فتح البرامج الدراسية المواكبة للتطورات العلمية وترغيب الطلبة بها بدلاً من الاقتصار على التخصصات التقليدية التي أكل الدهر عليها وشرب.

