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كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ان عددا من التطبيقات ذات الرواج الكبير على نظام تشغيل هواتف آيفون «آي او اس» تجمع معلومات عن المستخدمين من دون علمهم.

وأجرت الصحيفة تجربة وضعت فيها برنامج مراقبة على هاتف آيفون، لتكتشف نتيجة مخيفة هي ان 5400 برنامج متتبع «app trackers»، موجودة في التطبيقات المثبتة على هاتف الآيفون ترسل بانتظام بيانات الجهاز الى طرف ثالث.

وتتراوح المعلومات التي ترسلها «تطبيقات التجسس» بين رسائل البريد الالكتروني، ومواقع المستخدمين الدقيقة، وعناوين «آي بي»، اي المعرف الرقمي لأي جهاز مرتبط بشبكة الانترنت.

ومتتبعات التطبيقات عادة ما تشهد نشاطا خلال الليل، اي في الفترة التي يخلد فيها المستخدمون للنوم او لا يتم فيها استعمال الهاتف الذكي.

وتستفيد التطبيقات بهواتف آيفون من ميزة «تجديد التطبيقات في الخلفية»، التي تسمح بنقل المعلومات، في حالة عدم استعمال تلك التطبيقات.

وتعمل هذه الخاصية من اجل التأكد ان التطبيقات ستكون محّدثة عندما يعود المستخدم اليها في الصباح.

وعلى الرغم من ان هذه الحجة تبدو وجيهة، الا ان «واشنطن بوست» لاحظت ان بيانات المستخدمين الحساسة تنقل الى طرف ثالث.

والطرف الثالث هو شركات مثل Amplitude, Appboy and Demdex، التي تتخصص في التسويق وتحليل سلوك المستهلكين. ومن التطبيقات التي تقوم برامج التتبع فيها بتحويل معلومات المستخدمين الى طرف ثالث: Nike و،Spotify، وحتى «واشنطن بوست» نفسها.

وقال مدير التكنولوجيا في شركة متخصصة بمجال «الخصوصية»، باتريك جاكسو: «هذه البيانات تعود لك. لماذا تنقل الى مكان آخر؟ لماذا يجب ان يجمعها الآخرون وأنت لا تعرف ماذا سيفعلون بها»؟

وأضاف انه يعرف قيمة تلك البيانات و»لا ارغب في ان تكون في مكان، حيث لا يجدر ان تكون».

وخلصت «واشنطن بوست» الى انه من الصعب حظر متتبعات التطبيقات، بخلاف «ملفات تعريف الارتباط» في متصفحات الانترنت.

