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أعلنت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى ادراج ارهاق العمل (الارهاق الوظيفي) ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشكلات الصحية.

وجرى اتخاذ القرار خلال الجمعية العالمية للصحة في مدينة جنيف السويسرية، التي اختتمت اعمالها الثلاثاء، وفق ما ذكر موقع «سي ان ان». وأوضح المصدر ان الاعلان هذا يأتي بعد سنوات وعقود من النقاش بين الخبراء والمتخصصين حول ما اذا كان يجب اعتبار الارهاق المرتبط بالعمل حالة طبية يجب التعامل معها. ووفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فان الارهاق الوظيفي او المهني بات له تعريف جديد، يقصد به «متلازمة ناتجة عن الاجهاد المزمن في مكان العمل لم يتم التعامل معها بنجاح». وتابعت «يتميز بثلاثة ابعاد، هي: الشعور باستنزاف الطاقة او استنفادها - زيادة مشاعر السلبية او التخوف المتعلقة بالوظيفة - تراجع الكفاءة المهنية». وختمت تعريفها بالقول «لا يجب اسقاط تعريف الارهاق المهني على مجالات الحياة الأخرى». ويعتبر التصنيف الدولي للأمراض والمشكلات الصحية دليلا ارشاديا شاملا للمؤسسات الصحية حول العالم، ويستخدم لمعرفة الاتجاهات والاحصاءات الصحية.

