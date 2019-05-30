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صمم مهندسون اميركان، تقنية جديدة لقياس اضطرابات النوم من خلال البيجامات الذكية، للحصول على نوم افضل.

وصمم المهندسون البيجامة الذكية، لتكون مزودة بأجهزة استشعار تراقب معدل ضربات القلب والتنفس باستمرار، اضافة الى مراقبة الأعراض المرتبطة بالأرق، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

وتوفر البيانات، التي يتم جمعها بواسطة مستشعرات البيجامة الذكية، في تشخيص افضل للمساعدة في تحسين انماط النوم، واكتشاف الاضطرابات المسببة للأرق، الذي تشير بعض الدراسات الى ان واحدا من بين كل ثلاثة اشخاص يعانون منه.

وتساعد المعلومات التي توفرها البيجامة الجديدة التي تم تطويرها في جامعة ماساتشوستس في امهرست، بالولايات المتحدة، على ايجاد طرق بشكل افضل للنوم.

وتحتوي البيجامة على مجسات منتشرة داخل بطانتها، ترتبط ببعضها البعض عن طريق خيوط النايلون الفضية المغطاة بالقطن، ويمكنها قياس ضغط السرير على جسم النائم، ومعدلات ضربات القلب والتنفس.

وتنقل البيانات من اجهزة الاستشعار الى لوحة الدوائر بشكل مستمر على جهاز الكمبيوتر، ومن المتوقع ان تتوفر للعامة خلال عامين، ويتوقع الباحثون ان تتراوح تكلفة هذه البيجامات ما بين 80 و160 جنيها استرلينيا.

