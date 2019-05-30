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أقرت مساجد عدة في بريطانيا بمنع استخدام المواد البلاستيكية خلال شهر رمضان الحالي، من اجل التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة في هذا الشهر الفضيل، وذلك في اطار حملة «الافطار الصديق للبيئة» التي يقودها المجلس الاسلامي في بريطانيا.

وأفاد تقرير- نشره مركز الاعلام والتواصل الاقليمي التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي - ان حملة «الافطار الصديق للبيئة» دفعت بالعديد من المساجد في مختلف انحاء بريطانيا الى اقرار استعمال الصحون والملاعق وعبوات المياه القابلة لاعادة الاستخدام بدلًا من تلك التي يتم استخدامها لمرة واحدة فقط، وذلك للتقليل من حجم النفايات البلاستيكية التي تضر بالبيئة.

قال هارون خان، امين عام المجلس الاسلامي البريطاني: «بينما يصوم المسلمون في رمضان ليتقربوا من الله، فانه من المهم ان يهتموا بخلق الله، وهذا يعني الاهتمام بالبيئة. نحن نشجع المزيد من المساجد على الانضمام الى هذه الحملة، وأن يختاروا نهجًا صديقًا للبيئة، حيث يتوجب علينا جميعًا ان نلعب دورًا في المحافظة على الأرض». قال الناطق الرسمي لمسجد غرين لاين في بيرمنغهام، ثاني اكبر مدينة في بريطانيا، الذي قرر منع استخدام البلاستيك خلال شهر رمضان لهذا العام، ان المسجد يقوم بتوزيع من 800 الى 1000 عبوة بلاستيكية كل مساء في رمضان، لا سيما خلال صلاة التراويح «ما يعني وجود كميات هائلة من المخلفات البلاستيكية، ولذلك فقد قرر شراء عبوات يمكن استخدامها لأكثر من مرة وبيعها بأسعار مخفضة للمصلين، اضافة الى تركيب ثلاجات لتعبئة المياه الباردة».

تعليقًا على هذه الحملة، قالت اليسون كنغ المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا «في الوقت الذي نتحدث فيه عن تأثير الانسان على البيئة والمحيط، من المشجع ان نرى مثل هذه الجهود من قبل الجالية المسلمة في بريطانيا، للمحافظة على الكوكب الذي نعيش فيه، خاصة وأن هذه الجهود تتماشى وروح رمضان التي تقوم على الاهتمام بالآخرين ومراعاتهم، والعمل على ازالة ما يمكن ان يلحق الضرر بهم».

يشار الى ان مبادرة «الافطار الصديق للبيئة» ليست الأولى التي تعكس اهتمام المسلمين ببريطانيا بالبيئة، فلقد تم افتتاح اول مسجد صديق للبيئة في مدينة كامبريدج، التي يقطن فيها ستة آلاف مسلم، في شهر ابريل الماضي، وذلك بعد عقد من التخطيط.

ويوجد اكثر من 1500 مسجد ومركز اسلامي موزعين على جميع انحاء المملكة المتحدة والتي يشكل الاسلام ثاني اكبر ديانة فيها.

