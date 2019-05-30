سليمان علي القطان 40 عاما، شيع، الرجال: مبارك العبدالله، مسجد الوزان، ت: 97979920، النساء: السالمية، الحسينية الحيدرية، ت: 97438771.

مساعد محمد المدعج 84 عاما، شيع الرجال: سلوى، ق 6، ش 103، م 27، ت: 99222250، النساء: سلوى، ق 6، ش 11، م 12، ت: 67757577.

بدر حسين خالد الزايد 57 عاما، شيع، الرجال: العمرية، ق 4، ش 6، م 4، ت: 90077794، النساء: الفيحاء، ق 9، ش 98، م 4، ت: 50200575.

شمه ضاحي وطيد العازمي 74 عاما، شيعت، الرجال: الدوحة، ق 4، ش 3، م 36 مقابل مسجد أبوطلحة الانصاري، ت: 99022847، النساء: القيروان، ق 1، ش 142، م 627.

حبيبة طريحي ساير 73 عاما، شيعت، الرجال: الظهر، ق 1، قرب محطة البنزين، ت: 96663199، النساء: الظهر، ق 6، الشارع الاول، م 62، ت: 95588908.

إنا لله وإنا إليه راجعون