مصابيح

لايمكن تجاوز حالة التكامل الفني بين ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، عبر ذلك الحضور العالي الكعب لعدد بارز من نجوم الدراما الخليجية، في مجموعة بارزة من الاعمال الدرامية الكويتية. والحديث عن هذا الجانب، تم تأجيله للايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك، من اجل عملية رصد شاملة، وكي تكون منصفة بطبيعة الجهد والحضور.. فنحن امام جهد استثنائي وحضور مقرون بالتجليات، بالذات مع عدد من الاسماء.

في المحطة الاولى نتوقف امام الثنائي نور الشيخ وخالد الشاعر في مسلسل «دفعة القاهرة» وهو حضور عال مقرون بالتقمص والمعايشة لتلك الشخصيات التي تمثل جزءاً اساسيا من نسيج وشخصيات العمل، بل ان هذا الثنائى يبشر بميلاد ثنائي قادر على قيادات العديد من التجارب المقبلة، كما في تعاونيات خالد امين والهام الفضالة وايضا هيا عبدالسلام وفؤاد علي وغيرهم.

في المحطة الثانية نذهب الى الفنان احمد الجسمي الذي يشكل حضوره في مسلسل «حدود الشر» خطاً اساسياً في هذا العمل الذي تقوم ببطولته القديرة حياة الفهد، حيث يجسد دور الزوج الذي يدير ظهره لزوجته للارتباط بأخرى ضمن احداث هذا العمل الذي يحصد كثيراً من الإقبال، ويمثل حضور الجسمي محطة اضافية لرصيد تجربته، مشواره الفني.

في خط متواز، يأتي حضور الفنانة هدى الخطيب في عدد من الاعمال ولكن يظل حضورها في، «افراج مشروط» عامرا بالتوهج والتغيرات والغموض وايضا المقدرة على استفزاز فنانة قديره لتقديم جوانب من مفردات اقتدارها. وفي «افراج مشروط» تذهب الفنانة هدى الخطيب الى مناطق اضافية حقيقية من تجربتها الفنية عبر تلك المباراة التي تخوضها امام صفوة من نجوم الوسط الفني منهم الفنان سعد الفرج وخالد امين وفيصل العميري وهبة الدري واحمد ايراج وعبدالمحسن القفاص.

وفي مسلسل «انا عندي نص» نرصد الفنان ابراهيم الحساوي باطلالة ضمن شخوص هذا العمل الذي تقوده القديرة سعاد عبدالله.

وضمن تجليات الحضور الرفيع، تأتي اطلالة الفنانة بثينة الرئيس في مسلسل «الديرفة» حيث شخصية «فاطمة» العاشقة والمعشوقة، واحدى رهانات الحب في زمن الصراع الطبقي والاجتماعي. الفنانة ريم ارحمة نتابعها في مسلسل «اجندة» حاضرة بدور (فاطمة) ضمن احداثيات القلق النفسي والغموض وتلك الحلقات المتداخلة من الاحداث التي كتبها كريم نصير واخرجها وقامت ببطولته الفنانة هيا عبدالسلام.

تقرن الفنانة سميرة الوهيبي حضورها في مسلسل «انا عندي نص» بتقديم كاركتر خاص ضمن زحمة الشخصيات التي يزدحم بها المسلسل، وتظل الوهيبي واحدة من الكوادر القادرة على تحقيق معادلة الحضور بعيدا عن اشتغال اعلامي او تصريح في مسلسل «ماذا لو» تحقق الفنانة اسيل عمران حضورا لافتا، عبر ثنائي متميز مع النجم الشاب علي الحسين، وقدرية العلاقة بين الغنية والفقير، في مناخ درامي يغلب عليه الشكل بقيادة المخرج حسين دشتي. انها جوانب من تجليات حضور نجوم الخليج في الدراما الكويتية، وهو حضور يليق بالنجوم ومكانتهم.. ويرسخ مواقعهم على خارطة الحرفة الفنية.

