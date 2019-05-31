مصابيح

مطلوب حماية صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني، ونحن لا ننادي بفتح الباب على مصراعيه، ودعم جميع مشاريعهم، بل ما هو مطلوب صيغ قانونية تحمي صناع الانتاج، مثل وجود رابطة.. او نقابة.. او حتى جمعية، لصناع الانتاج الدرامي التلفزيوني، تكون مظلة تجمعهم، حتى رغم اختلافهم.. وتنافسهم المحموم.

نحن اليوم، امام مجموعة من الاسماء، لو ظلت لوحدها تحارب.. فانها لن تستطيع الصمود، في غياب القوانين والتشريعات التي تحمي هذه الصناعة.

وهنا نتوجه بالكلمة الى وزارة الاعلام وعلى رأسها وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي، بضرورة الدعوة لتأسيس مظلة تحمي تلك الكوادر، التي تسخر كافة امكانياتها المادية والمعنوية وخبراتها العريضة من اجل هذا الانجاز المتميز والمسمى الدراما التلفزيونية الكويتية.

ان وجود منصة للتواصل والحوار المشترك، من شأنه تجاوز الكثير من العثرات، والمنغصات.. التي تعترض مسيرة هذه الصناعة، التي نعول عليها الكثير لتكون سفيرتنا الى المشاهد العربي في كل مكان.. مستفيدين من تجارب الاخرين في هذا المجال.. مذكرين بالاسناد العالي الذي تقدمه الحكومة المصرية «مثلا» للعديد من صناع الانتاج في بلادها وتسخير جميع الامكانيات.. وهكذا المؤسسة السياسية والاقتصادية الاميركية مع السينما الاميركية والتلفزيون.

ان حماية صناع الانتاج وحركة الانتاج تنطلق اولا من وزارة الاعلام عبر الحوار.. وهذا ما يمثل الخطوة الاولى.

وعلى المحبة نلتقي

