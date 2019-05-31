مصابيح

اكدت الفنانة منى شداد، ان موعدها مع جمهورها الحبيب سيكون خلال اول ايام عيد الفطر المبارك، من خلال مسرحية «سحيلة ام الخلاجين»، كما عبرت عن سعادتها بمجموعة الاعمال التي قدمتها خلال الدورة الرمضانية.

وتستهل حديثها مع «النهار» بقولها:

ابارك للجميع ما تبقى من شهر رمضان المبارك، كما اهنئ بقدوم عيد الفطر السعيد للجميع، واقول، بأن موعدنا مع الجمهور الحبيب خلال اول ايام عيد الفطر سيكون من خلال المسرحية الاستعراضية «سحيلة ام الخلاجين» تأليف واخراج نجاة حسين وبطولة النجمة هدى حسين وسحر حسين وسعيد الملا وعبدالمحسن العمر وشوق وبدر البناي وعبدالرحمن الخراز والمسرحية ستقدم عروضها على مسرح دعيج الخليفة الصباح بجمعية الشرق. خلال شهر رمضان قدمت مجموعة من الاعمال من بينها عدد حلقات من برنامج «مدفع الافطار» بالذات حلقات القرقيعان، وسعدت بهذه المشاركة.

على صعيد الدراما، شاركت في بطولة مسلسل «هلي وناسي» تأليف وداد الكواري واخراج سامر جبر وبطولة الفنان القدير صلاح الملا وغازي حسين وحشد من النجوم الخليجيين.

سعيدة بردود الافعال التي حصدها برنامج «مشاوير» الذي يقوم يوميا بجولة في الاسواق المحلية، والبرنامج من اعداد صالح الدويخ واخراج حسين بومجداد ومشاركة الفنان المتميز احمد العونان. كل ما اقوله.. مبكرا.. عيدكم مبارك.. وعساكم من عواده.

