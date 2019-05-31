مصابيح

من أبرز البرامج الحوارية في رمضان «صناديق العمر» على شاشة تلفزيون الراي، للمخرج رمضان خسروه والذي استضاف عشرات الضيوف من شتى المجالات في مقدمتهم الفنان القدير سعد الفرج، والنجوم: طارق العلي، عبد العزيز المسلم، عبد المحسن النمر، جمال الردهان، فهد العبد المحسن، زهرة عرفات، الاعلامي نجم عبد الكريم، اللاعب وليد علي، الاعلامية والناشطة في مواقع التواصل نهى نبيل، التشكيلية ثريا البقصمي، ومن السياسيين الوزيرة السابقة معصومة المبارك، والنائب السابق صالح الملا.

سألنا رمضان خسروه حول طبيعة البرنامج فقال: الفكرة بالأساس جاءت من المذيع عبدالرحمن الديّن منذ ما يقارب العام تحدث معي عن برنامج يقسم الى ثلاثة فصول، كل فصل يتناول حقبة زمنية من حياة الضيف: بدايات العمر، ومنتصف العمر، وباقي العمر. وتتم محاورة الضيف في كل حقبة في صيغة الحاضر. واشتغلت على تطوير الفكرة معه واختيار أسماء الضيوف وصياغة شكلها الاخراجي في ثلاثة صناديق. ولعبت بالاضاءة التي حملت دلالات معينة لكل مرحلة، فاللون البنفسجي عبّر عن صندوق الطفولة والبراءة، أما الأحمر فعن مرحلة منتصف العمر واثبات الذات، والأزرق مرحلة الاستقرار والمستقبل. حول رد فعل الجمهور قال: لم أفاجأ بردة الفعل الايجابية جدًا.. وليس هذا من قبيل الغرور لكنني عندما اشتغلت على العمل واخترت خطوطه.. توقعت ردود الأفعال التي تناسبه.. وأغلبها تشيد بأنه هادئ ومثقف وهادف.. فهو لمس الجمهور بما تميز به من قيمة انسانية وفكرية وبساطة.. وكشف أمور عن شخصيات معروفة يتم الكشف عنها للمرة الأولى.

عما اذا كان في صالح «صناديق العمر» عرضه وسط زحام خريطة رمضان التي تعجب بالبرامج الحوارية والمسلسلات قال خسروه: بالعكس عرضه في رمضان جاء لصالحه لأنك لا تستطيع أن تعرف أفضلية عملك الا في ظل المنافسة. ولو غابت المنافسة لن تستطيع تقييمه.. والحمد لله سعيد بمستوى المشاهدة سواء من خلال تلفزيون الراي أو اليوتيوب.

ما الذي يميزه عن غيره من برامج حوارية؟ أجاب المخرج: اختلفنا بالمحتوى، لأننا اعتمدنا في الأسئلة على نمط مفقود نسبيًا في برامجنا التي تميل الى أسئلة مباشرة حول أحداث وقعت للضيف.. بالنسبة لنا نقاشنا كان أقرب الى النقاش الفكري والنفسي.. وهي أسئلة يمكن طرحها على كل شخص لكن تختلف الاجابة حسب تجربته. وعلى مستوى الاخراج اخترنا كادرات وديكور وكاميرات مختلفة ووظفت فيها خبرتي السينمائية، بعيدًا عن جلسة الصالة الشائعة في برامجنا.. اضافة الى تنوع ضيوفنا وعدم الاعتماد على مجال واحد. وباختصار هو برنامج يوثق الآراء وليس الأحداث، وهذه كانت نقطة تميزنا.

عن أصعب الحلقات قال: الحلقات التي كان الضيف فيها أقل خبرة أو أقل في معارفه الثقافية.. لأنه سيجعل استخلاص آرائه عملية صعبة نسبيًا.. الصعوبة الثانية تمثلت في تسجيل الحلقات بشكل مكثف جدًا فمثلت عامل ضغط على فريق العمل.

عما اذا كان هناك ضيوف رفضوا الغوص في تجاربهم أو لم تستكمل حلقاتهم قال خسروه: حدث أننا بدأنا تصوير حلقة الفنان عبد الناصر الزاير وكانت الأجواء مرحة وايجابية لكن أثناء التصوير انتبهت الى أن صوته يتغير.. فاكتشفنا أن ضغطه انخفض وأنه أصيب بنوبة سكر وفي حالة حرجة وهذا اضطرنا الى ايقاف الحلقة ونقلناه فوراً الى المستشفى. حول الانتقادات قال مخرج «صناديق العمر»: بصفة عامة تلقيت اشادات وشهادات كثيرة.. وكل الضيوف كانوا يأكدون أنه برنامج ممتع ومختلف.. واعتبروه أفضل حوار أجروه في حياتهم.. كذلك الجمهور أشاد بالتجربة وبالنقلة التي حققها الاعلامي الشاب عبد الرحمن الدين.

