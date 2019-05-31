مصابيح

إذا أردنا أنا نقدم وصفا دقيقا لمغنى الأوبرا العالمي والفنان الكبير حسن كامي فسيكون ذلك من خلال جمله واحدة كان رجلاً نبيلاً بالفعل كان ينتمي إلى سلالة النبلاء بكل تفاصيلها وملامحها وجوهرها.. أخلاق سامية يندر وجودها في زمن تراجعت فيه القيم والسلوكيات.. إلى ثقافة موسوعية واحترام للآخر وسمو فوق الصغائر وترفع بلا تكبر وتواضع مع اعتزاز بالنفس ولسان ينطق بالصدق الذي يصدر من قلب مفعم بالبراءة والحب للجميع.. ورومانسية تنتمي إلى فرسان العصور الوسطى بكل معانيها.. لذلك لم يكن غريبا أن يكون لقب البرنس هو اللقب الذي عُرف به وأطلقه عليه كل المنتمين للوسط الفني المصري بل والجمهور أيضا من خلال أدواره التي لم تبتعد كثيرا عن هذا الوصف وهذه الصفة.

حسن كامي هو مغني الأوبرا التينور العالمي الذي لعب ادوار البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية على أكبر مسارح العالم وفي مختلف البلدان والعواصم شرقا وغربا لذلك فشهرته لا تقل بل تتساوى مع كبار فناني الأوبرا العالميين أمثال آبا فاروتي وبلاسيدو دمينغو وعندما دخل إلى مجال التمثيل قدم سجلا حافلا من الأدوار والأعمال ما يزيد على 30 فيلما سينمائيا و70 مسلسلا تلفزيونيا وعدداً من الأعمال الناجحة في المسرح والإذاعة وهو أيضا رجل السياحة الكبير المحب للسفر والترحال ورجل الثقافة الذي امتلك وأدار مكتبة ضخمة للكتب كان يشعر وهو يجلس داخلها انه داخل مملكة حقيقية بها كل كنوز المعرفة التي لا تقدر بثمن

وإذا كان الفن في بعض وابسط تعريفاته هو الطريقة التي ينظر ويتعامل بها الإنسان لا الفنان إلى العالم من حوله.. وأنه نشاط إبداعي مستمر حتى في نطاق مجالات قد تبدو بعيدة عن الفن، فهكذا كان يتعامل وينظر حسن كامي إلى العالم من حوله بطل صفاته كأوبرالي عالمي وكممثل قدير أو كرجل سياحة مرموق أو كمثقف عاشق للكتب.

اسمه كاملا حسن كامي محمد علي ولد بالقاهرة في 14 أكتوبر 1936 لعائلة ارستقراطية ثرية عريقة ترجع جذورها للأسرة العلوية التحق منذ طفولته بمدرسة الجزويت الفرنسية بعدها التحق بجامعة القاهرة وحصل منها على ليسانس الحقوق ولهوايته ورغبته في الموسيقي التي صاحبته منذ طفولته ولعشقه لفن الأوبرا التي شاهدها لأول مرة وهو في عمر 11 عاما.. التحق بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة ودرس الموسيقي الكلاسيكية والغناء الأوبرالي ثم سافر إلى ايطاليا ليكمل دراسته للموسيقي والغناء هناك وحصل على دبلومة الدراسات العليا هناك ثم عاد للقاهرة مطلع الستينيات والتحق بدار الأوبرا المصرية ليبدأ مشواره كمغني أوبرالي وعلى مدي ما يزيد على 30 عاما طاف اكبر مسارح الأوبرا في العالم شرقا وغربا كمغني أوبرالي ولعب بطولة 270 عرضا أوبراليا وحقق شهرة عالمية وأصبح واحداً من أهم وأشهر مغني أوبرالي التينور في العالم وكان يعتز دائما بأنه قام ببطولة أوبرا عايدة على مختلف مسارح العالم لأكثر من 20 مرة.

إلى جانب ذلك لم ينس هوايته الثانية المتأصلة بداخله منذ طفولته وهي عشقه للسياحة والسفر فعمل في هذا المجال في العديد من شركات السياحة وتولى العديد من المناصب السياحية داخل مصر وخارجها حتى أسس شركته السياحية الخاصة وكانت من أهم شركات السياحة في مصر ومارس هوايته الغناء الأوبرالي والعمل بالسياحة جنبا إلى جنب بمنتهي الإبداع والاحترافية.. وكانت بدايته في عالم التمثيل من خلال المسرح عندما منحه الموسيقار والفنان محمد نوح الفرصة للمشاركة في بطولة مسرحية انقلاب نهاية الثمانينيات.. لكن كان وقوفه لأول مرة أمام الكاميرات كممثل من خلال فيلم ونسيت أنى امرأة1996 عندما شارك الفنانة ماجدة البطولة.. بعدها انطلق بقوة هائلة في هذا المجال الذي اثبت فيه بالفعل موهبة كبيرة وأن بداخله قدرات هائلة في التمثيل فحقق مشواراً حافلاً امتد لما يزيد عن الـ20 عاما شارك خلاله في أكثر من 30 فيلماً سينمائياً وما يزيد على الـ70 مسلسلا تلفزيونيا إلى جانب العديد من المسرحيات والأعمال الإذاعية.

في منتصف السبعينيات ومع توقيت عرض فيلمه الأول التقيته لأول مرة في مكتبه بشركته للسياحة بأحد الشوارع الرئيسة بوسط القاهرة وكان الهدف من اللقاء إجراء حوار صحافي مع هذا الأوبرالي العالمي الذي اقتحم مجال التمثيل والوقوف أمام الكاميرات.. وبعد قليل من جلستنا التي استقبلني فيها مرحبا بحفاوة واضحة وابتسامة دائما ما تجدها تطالع من يقابله.. وأثناء حوارنا وجدته يقول لي بأدب شديد: تسمح لي أكلمك شوية عن نفسك!! اندهشت بشدة فهذا هو لقائنا الأول فكيف سيحدثني عن نفسي؟ قلت له وأنا مازلت مندهشا: تفضل.. وبدأ يسرد بثقة وهدوء وبنفس ابتسامته العديد من صفاتي الشخصية.. والتي كانت في معظمها صحيحة تماماً.. وكان طبيعياً أن تتسع دهشتي وأسئلة: كيف عرفت كل هذه الصفات الشخصية عنى ونحن نتقابل لأول مرة؟ قال: أحب دائما قراءة الوجوه ومن خلال الملامح استطيع أن أحدد بداخلي مع من أتحدث ومع من سأتعامل ولا أقول- غالبا- ما أعرفه لأي شخص.. الا من أثق أننا سوف نتقابل ثانية أو أجد ارتياحا من نوع خاص ناحيته.. ولما سألته كيف اكتسبت هذه القدرة؟ قال بتواضع وبنفس الهدوء من كثرة السفر ومن كثرة ما قابلت من شخصيات من مختلف الجنسيات والأنماط.. والأهم من هذا كله.. هو المحافظة دائما من جانبي على نقاء إحساسي.. فالإحساس النقي الذي لم يتلوث يكون أشبه بالرادار الذي لا يخطئ. وكانت موهبة القدرة على قراءة وجوه البشر من أهم ملامح شخصية هذا الفنان المبدع.. بعدها عقدت لقاءاتنا على مدى ما يزيد على الـ20 عاماً في أماكن ومناسبات متعددة وكثيرة هي الحوارات والنقاشات التي دارت بيننا في مختلف الموضوعات الفنية والسياسية والثقافية والإنسانية فهو كان من أصحاب الثقافات الموسوعية ومن عشاق المعرفة وكان يرى أن الإنسان يحتاج دائما للمزيد من التُعلم والثقافة.

عاش هذا الفنان العالمي الذي يتمتع بأخلاقيات النبلاء العديد من المواقف الصعبة والأزمات على مدار حياته رغم عراقة وثراء عائلته ورغم مكانته الرفيعة وشهرته الواسعة داخل مصر وفي العالم كان من أهم هذه الأزمات عندما تمت مصادرة أموال أسرته عقب قيام ثورة يوليو 1952 بحكم ثراء العائلة وانتمائها لأسرة محمد علي وسألته كيف تعاملت مع هذه الأزمة وأنت كنت في صدر الشباب وقتها قال: رغم أنها كانت أياماً صعبة على العائلة بكاملها.. لكنا واجهنا الأزمة بصبر وعزيمة.. وأتذكر يومها أنني قلت: ما أخذوه وما صادروه من أموال وأملاك سهل تعويضه.. لكنهم لن يستطيعوا مصادرة العلم الذي تعلمته والثقافة التي حصلت عليها والإرادة القوية التي في داخلي فهذه الأشياء لا يمكن لأحد أن يصادرها أو يأخذها مني.. والمال دائما يأتي ويذهب لذلك عشت حياتي كلها وفق هذه القناعات

المال والثروة عندي تأتي في المرتبة الثانية بعد العلم والثقافة وتأتي في مراحل متأخرة جدا بعد الأخلاق الحسنة والسلوك القويم والمبادئ ومحبة الناس واحترامهم.

عندما دخل هذا الفنان الكبير إلى مجال التمثيل كان يتمتع بشهرة عالمية واسعة كأوبرالي وتتساوى شهرته مع كبار نجوم الأوبرا في العالم أمثال بافاروتي وبلاسيدو دومينغو صحيح لم يكن يحظى بنفس الشهرة في بلده مصر بحكم أن الأوبرا ليست فناً شعبياً ورغم انه حقق نجاحات هائلة كممثل وحقق تاريخاً حافلاً بالأعمال الفنية في كل المجالات سينما وتلفزيون ومسرح وإذاعة.. وكان السؤال ملحاً ما الذي يجعل فناناً في مثل عالميته يفكر في خوض مجال فني آخر لا يعرف بالطبع إذا كان سيحقق فيه نفس النجاح أم سيأخذ من مكانته؟.. كان حسن كامي يرى أن كل الفنون مهما اختلفت مجالاته تصب في معين واحد هو الإبداع.. وأن الفنان طالما يملك الموهبة ولديه ثقة من قدراته وأيضا تأكدت من ثقة الآخرين في هذه القدرات فما الذي يمنعه من التجربة.. والأمر هنا ليس به أي مغامرة فالخطوات الأولى ستوضح له إذا ما كان سينجح ويستمر أم سيتوقف.

ويقول: دخلت التمثيل عن حب وعشق حقيقي لهذا المجال ولم أكن باحثاً عن مزيد من الشهرة أو المال أنا رجل محب للفنون بكل أشكالها والشهرة لا تعنيني على الإطلاق ولم أتعامل في حياتي الخاصة أو في عملي الخاص بعيداً عن الفن على أنني مشهور أو نجم هذا التفكير بعيد تماماً عن تكويني الإنساني.. كما أنني لست باحثا أبداً عن مال أو ثروة وطوال عمري انظر للمال على انه وسيلة وليست غاية ولا أقول هذا لأنني ولدت في عائلة ميسورة.. بل فعلاً هذه قناعاتي.

ورغم مظهره وهيئته ونشأته الارستقراطية ورغم لقب البرنس الذي كان يحمله داخل الوسط الفني وإحساس جمهوره بأنه فعلاً برنس من خلال أدواره التي كان يظهر بها في أعماله والتي غالباً من تبرح أو تفارق أدواره الرجل الارستقراطي أو رجل الأعمال.. أو الرجل الأجنبي الخواجة الذي اشتهر به في الكثير من الأعمال التي لها جانب أو بُعد تاريخي.. الا انه في حقيقته كإنسان كان رجلاً بسيطاً متواضعاً إلى درجة قد لا تصدق مرح ومحب جدا للفكاهة والقفشة ولكن دون تجاوز ودون أن يفقد وقاره.. كما أن بداخله أيضا- وهذا غريب جداً- جزء كبير من شخصية أولاد البلد الشعبيين بكل شهامتهم وقولهم للأخر والتعامل معه بسهولة وسألته: كيف استطعت أن توجد هذا التوازن بين النشأة والهيئة الارستقراطية وابن البلد بكل تفاصيله الذي يسكنك؟ قال: أنا رجل يتصرف بطبيعته تماماً ولا أتكلف أو افتعل في حياتي على الإطلاق وأنا مؤمن جداً أن الصدق في التعامل مع الناس والحرص على احترامهم ومحبتهم هو أهم ما يجب أن يحرص عليه الإنسان والأمر هنا لا علاقة له بارستقراطية أو شعبية

ورفض حسن كامي من خلال هذا الصدق رغم هذا التكوين الإنساني أن يجسد شخصية ابن البلد أو الفلاح البسيط على الشاشة وقال: هذا أيضا جزء من صدقي مع نفسي كانت بداخلي قناعة أن الناس لن تصدقني ولن أكون مقنعاً لهم بهيئتي هذه أدوار من هذا النوع.. الأمر ليس مجرد قبول ادوار وظهوره على الشاشة لابد أن أكون أنا مقتنعا من داخلي بما أقدمه.

ورغم ثقافته السياسية الواسعة والعميقة رفض هذا الفنان الكبير عندما كان رئيساً لدار الأوبرا المصرية وهو منصب رفيع للغاية ويحظى باحترام كبير.. رفض كل الضغوط التي تعرض لها من مسؤولين كبار في الدولة وجهات مسؤولة أن ينضم للحزب الوطني أيام فترة حكم الرئيس مبارك وحاولوا إقناعه بأنه واجهة مشرفة ومحبوبة وله مكانته العالمية والحزب في حاجة إلى مثل هذه الشخصيات.. ورغم انه شعر وقتها أن هناك تلميحاً ما بالابتزاز الا انه رفض بإصرار.. وقال: أنا فنان أقدم فني للناس جميعا من مختلف الطبقات والطوائف والانتماءات.. والفنان حتى ولو كان محباً للسياسة ومتابعا لها لا يجب أن ينتمي إلى أي تيار سياسي بعينه أو يتبنى أيدلوجية ما قد تكون محل جدل وخلاف الفنان يقدم فنه للناس جميعا ولابد أن يتعامل معه جمهوره الذي يحبه ويحترمه بعيدا عن أي انتماءات ولم يرضخ بالفعل لأي ضغوط أو أي تلميح بالابتزاز فكان يرى أن احترامه لنفسه وللناس الذين أحبوه ويحبهم اكبر واهم من أي منصب

وشكلت الرومانسية والمشاعر الجميلة جانبا هاما وملمحاً كبيراً من ملامح شخصية حسن كامي فقد كان رجلاً شديد الرومانسية شديد التسامح وعاش متصالحاً مع نفسه ومع الحياة وتجلت رومانسيته في قصة الحب المتوجه بالمشاعر الجميلة الدائمة مع زوجته السيدة نجوى التي كان دائما يقول عنها حب حياته وحب عمره كله قابلها في نادي الجزيرة القاهرة المعروف بأنه نادي الارستقراطية وكان في نهاية العقد الثالث من عمره واشتعلت بينهما مشاعر الحب سريعاً وصمم على الزواج منها رغم المعوقات الهائلة فقد كانت مسيحية وهو مسلم الديانة ووقفت أسرتها المسيحية العريقة ذات الأصول الصعيدية ضد هذا الزواج وهذا الارتباط وتلقى منهم التهديدات المتتالية لكنه ازداد اصراراً ولم يأبه بكل العقبات والتهديدات وتزوجها وعاش معها على مدى عمره كله قصة حب دائمة مملؤة بالمشاعر والرومانسية وكان لا يخجل أن يقول انه ركع على ركبتيه أمامها طالبا منها السماح والغفران عندما ارتكب خطأ صغيرا في حقها.. واقسم لها انه لن يكرر هذا الخطأ مرة أخرى وتقبلت الزوجة المحبة والعاشقة لزوجها هذا الاعتذار الرومانسي الرقيق.

وعاش هذا الفنان الكبير قمة المأساة عندما فقد ابنه الوحيد شريف في حادث سيارة وكان في ريعان شبابه 19 عاما وقتها كان في ايطاليا وأبلغته زوجته بالخبر قالت له: فقدنا ابننا الوحيد فعاد مسرعاً وكانت من أقسى الصدمات التي تعرض لها في حياته فما أقسى الفقد بالفعل عندما يكون الأمر متعلقا بالابن الوحيد ومع رجل بداخله كل هذا الحب والرومانسية وكلماته التي قالها عن هذه المأساة تلخصها تماما قال: كانت صدمة هائلة شعرت انه لا معنى للحياة وشعرت أنني أشبه سيارة متهالكة يجب أن تتوقف عن السير ولولا أنني كنت رجلاً شديد الإيمان بالقضاء والقدر وان ابني كان وديعة من عند الله واسترد وديعته ما استطعت أن أتغلب على احزاني واعبر هذه الصدمة وهذه المأساة.

الغريب أن هذا الفنان الكبير كان قد اصطحب ابنه في إحدى المرات إلى مدفن العائلة وفوجئ بالابن يشير له إلى المدفن ويقول أنا سأسبقك إلى هذا المكان

والغريب بل والمدهش أن هذا الفنان الكبير قدم حفلة اوبرالية في ايطاليا بعد ثلاثة أيام فقط على رحيل الابن لان الاعتذار عن الحفل كان مستحيلا فقد كان الهدف منها تنشيط السياحة إلى مصر بعد حرب الخليج الأولى ولولا أن هيئة تنشيط السياحة طلبت من زوجتي أن لا أغيب عن الحفل ما ذهبت لكن نجوى قالت لي نحن بكل قوتك واجعل الحفل هدية لروح ابننا وبالفعل وكما يقول هو نفسه: تمنيت كما لم اغن من قبل.. وبكيت وأنا على المسرح وفوجئت بالتحية الجبارة الهادرة من جمهور المسرح وكان هذا أفضل هدية لروح ابني وتتكرر المأساة في حياة هذا الرجل الرومانسي المتسامح وهذا الفنان الكبير ويتكرر الفقد برحيل زوجته وقتها شعر أن الحياة قد قاربت على نهايتها قال: يمر الزمن بطيئاً.. الأيام ثقيلة طعم الأشياء باهت حتى السكر لم يعد يغير مرارة القهوة كل الأشياء صار لها طعم واحد طعم الوحدة يا نجوى.

وعاش ما تبقى من حياته داخل مكتبته الضخمة ذات الكتب التراثية النادرة والتي كان قد اشتراها قبل سنوات من شدة عشقه للثقافة والمعرفة وعاش داخل مكتبته بكامل أحزانه وهو يشعر انه داخل مملكة بها كل كنوز المعرفة وكانت هي وسيلته الوحيدة للسلوى والنسيان.

لم يكن هذا الارستقراطي المتسامح المحب للحياة يعيش بتقاليد طبقته البرجوازية بل عاشا حياته متواضعا بسيطا محتفظاً بكامل أخلاق النبلاء لكن مع البسطاء والفقراء الذي كان كثيرا ما يعطف عليهم ويجبهم بصدق ودون تظاهر أو افتعال فأحبه الجميع بكل الصدق والاحترام.

