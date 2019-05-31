إيمانيات

«اللّهمّ صلِّ عَلَى محمّدٍ وآلِهِ، وَامْحقْ ذُنوبنا معَ امِّحاقِ هِلالِهِ، وَاسْلَخْ عَنّا تَبِعاتِنا معَ انسِلاخِ أيّامِهِ، حتى يَنقَضي عنّا وقد صَفَّيْتَنا فيه مِن الخَطيئاتِ، وأخْلَصْتَنا فيه مِنَ السَّيِّئاتِ.. اللّهمّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِهِ، وإنّ مِلْنا فيه فَعَدِّلْنا، وإنّ زُغْنا فيه فَقَوِّمْنا، وإن اشْتَمَلَ عَلَينا عَدُوُّكَ الشَّيْطان فاسْتَنقِذْنا مِنْهُ».

إنّه استيحاء الكلمة في عنوان الزمن، للكلمة في مسؤولية العمل، فسينمحق هلاله، ويذهب وجهه ونوره للناظرين.. عندما يغيب في قلب الظلام فهل يمحق الله ذنوبنا، آنذاك، فلا يبقى لنا ذنب في أُفق مصيرنا في الحياة.. وستنسلخ أيامه من دائرة الوجود لتفسح في المجال لأيام أخرى في شهر آخر، فهل تنسلخ معه النتائج السلبية لأعمالنا السيِّئة، في ما ينتظرنا من عقوبة فلا نتحمّل مسؤوليتها غداً، بين يدي الله.. لنعيش صفاء الشخصية فلا تعكِّرها الخطايا، ولا تشوِّهها السيئات؟ إنّه قلق المصير الذي يشغل فكر الإنسان المؤمن في ما يستقبله في الآخرة. ثمّ يخشى هذا الإنسان أن تتجمّع العناصر القلقة لتميل به عن الحقّ أو لتنحرف به عن خطّ الاستقامة، فيطلب من ربّه أن يعدّله إذا مال، وأن يقوِّمه إذا زاع عن الخط.. وإذا ذكر الشيطان الذي هو عدوّ الله وعدوّ الإنسان، وخاف منه على نفسه عندما يشتمل على كيانه في ما يمكن أن يسيطر عليه بغروره وخداعه، فإنّه يبتهل إلى الله أن يستنقذه منه، لأنّه - وحده - المهيمن على كلّ شيء. إنّه الإنسان الباحث عن السلامة في المصير، والاستقامة في الخط، والبعد عن الانحراف، والخلاص من الذنوب.. المؤمل بالله في ذلك كلّه.