مصابيح

لم يقبل كمواطن أن يرى شبهات التلاعب في مؤسسات الدولة ويغض الطرف عنها كما أنه لم يتوقف يوماً عن كشف الفساد، ومواصلة الجهود لتعزيز دوره المنوط كقيادي خلال تقلده المناصب المتعددة والتي شهدت له بنظافة اليد والعمل الدؤوب والحكمة فضلا عن ذلك تظل جهوده وحيويته تعكس نشاطه المتواصل حيث يمتلك قدرات فنية ومهارة عالية في التنظيم والعمل الاداري هادئ الصوت والطباع متواضع يتميز بسرعة البديهة، انه رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد، الحاصل على ماجستير في اقتصاد الأعمال ودكتوراه في الادارة والتمويل.

تدرج وخبرة

يحمل الراشد خبرة تمتد الى 40 عاماً في مجال الاستثمار والتمويل المحلي والاقليمي والدولي حيث تولى ادارة اموال احتياطيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشغل منصب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار طيلة 8 سنوات كما وقام بالتدريس في مجال الادارة والتمويل والاستثمار في كلية التجارة، جامعة الكويت وشارك وترأس عدة شركات داخل وخارج الكويت، تقلد عضوية مجالس ادارات شركات وبنوك محلية ودولية -عضو مجلس الادارة سابقاً في بنك الكويت الوطني.

بساطة وروح المودة

يتعامل الدكتور فهد الراشد ببساطة وروح المودة مع موظفيه وفريق العمل تاركاً الأثر الطيب للقيادة الفاعلة ذات القدرة على شحذ الهمم وبث روح الفريق الواحد وكذلك التحفيز والاهتمام بموظفيه ومساعدتهم ع التطوير لما يملك من أسلوب البساطة والدعابة في الحوار لكسب الموظفين والمشاركين في الأعمال كذلك لديه ملكة التعامل بالصرامة عند الحاجة والانصات الجيد، وبالطبع ان القيادة الناجحة هي من تقود الادارة الى اعلى والتي ترتبط بما سبق ذكره من المهارات.. فالموظف الكفؤ لن تستغل كفاءته الا بوجود مدير يقوده لتحقيق الاهداف المرجوة ولن تنجح ادارة الا بوجود قيادي ناجح مثل الدكتور فهد الراشد. بذل الراشد جهوداً كبيرة في متابعة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية خلال فترة عمله بالهيئة العامة للاستثمار لكسب المعرفة في اصدار القرار السليم وتوجيه الاستثمارات بعيدا عن مكمن الخطر وفي ظل التحديات الاقتصادية وما مرت به الشركات والقطاع الخاص من ازمات كان لمشاركة الراشد في الاعداد للبيانات والتقارير والمقترحات نحو تصحيح مسارات الاقتصاد وذلك علي صعيد العديد من مجالات التوعية وادارة الأزمات كان لها الأثر البالغ في تحقيق التوازن الاقتصادي.

محطة لكشف الفساد

ضمن محطات الفساد التي كشفها الراشد تتعلق بمؤسسة حكومية لديها استثمارات محلية ودولية عندما لاحظ الهدر في اموال الدولة والتلاعب بها لم يقف مكتوف الأيدي بل جمع المعلومات والتقارير واستند على البيانات المالية والمحاسبية الى ان بلغ بذاته كبد الحقيقة وعلى الفور تقدم ببلاغ للجهات الرقابية ليزيل الستار عن مسرحية فساد كبيرة في تلك المؤسسة.

التخطيط والادارة

انتهج الراشد الشخصية القيادية لكونه لايترك شيئاً للصدفة دون التنظيم حيث يعمل الاداري والقائد المتمرس والناجح في محيط منظم نلحظ ان الراشد يمتلك جزءاً كبيرا من التنظيم بدءاً من وقته وأهدافه وأولوياته، الى تنظيم مكتبه وأوراقه، وفي اتخاذ القراريصنع الحدث ولاينتظر مايحدث ويتشاورومن ثم اصدار القرارات.

الإدارة فن

ومن الضروري أن نشير في هذا المقام إلى العمل الاداري ومتطلباته لدى فهد الراشد الذي تمتع من خلال عمله داخل وخارج العمل العام، خصوصاً وأن هناك اعتقادا شائعا بين الناس بأن القائد هو انسان له مركز في التسلسل الهرمي للسلطة، او انه انسان يمتلك جاذبية شخصية تجعل من حوله يعملون بتوجيهاته. وقد تمتع الراشد بمميزات عديدة في مجال فن الإدارة والقيادة عبر التأثير في سلوك الأفراد الذين يعملون معه وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة. فالقيادة تتضمن ثلاثة عناصر اساسية هي: وجود مجموعة من الأفراد يعملون في تنظيم معين. قائد من افراد الجماعة قادرعلى التأثير في سلوكهم وتوجيههم. هدف مشترك تسعى الجماعة الى تحقيقه. فالقيادة تتجاوز كونها سمات او صفات يمتلكها المدير الى كونها عملية تفاعل بين ثلاثة عناصر: القائد والمرؤوس والمواقف والتي تمارس فيها القيادة ومن هذا المنطلق لا يجب علينا خلط الصفات الشخصية بالفن الاداري والسلوك لأعمال القيادة والادارة.

تقرير التنافسية

وقد كان للراشد بصمات واضحة في إصدار تقرير التنافسية محليا، فمن المعروف ان التقرير العالمي للتنافسية يصدر في دافوس سويسرا بشكل سنوي منذ عام 1979 في ضوء المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد من اهم التقارير وأكثرها مصداقية في قياس التنافسية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي.

وتجدر الاشارة الى ان نتائج التقرير تستند الى نوعين من البيانات، التي يتم على اساسها ترتيب تنافسية اقتصادات الدول، الأول هو بيانات تعكس وجهات نظر رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في الدول المعنية، التي يتم جمعها من خلال استبيانات مكثفة للغاية، وكذلك يتم تدعيم نتائج هذه الاستبيانات ببيانات رسمية منشورة عن هذه الدول في المصادر المحلية والعالمية المختلفة. وقد بلغ عدد الدول التي تم تغطيتها في تقرير العام الماضي نحو 137 دولة، من ضمنها دولة الكويت، وهذه هي السنة الثالثة عشرة على التوالي التي يتم فيها ادراج دولة الكويت ضمن التقرير.

