مصابيح

يقع مستشفى الأطفال التخصصي الجديد في منطقة الصباح الصحية وتُقدّر قيمة المشروع بحوالي 850 مليون دولار وهو احد المشاريع المتخصصة التي تنفذها وزارة الأشغال لوزارة الصحة في منطقة الصباح ويقدم خدماته حصريا الى الاطفال بما فيهم المراهقين من سن الثامنة عشرة وما دون وسيكون الاول من نوعه في الكويت. والمشروع يقع على مساحة 120939 متراً مربعاً ومساحة بناء تقدر بـ 691073 متراً مربعاً، سيحتوي على 792 سريرا مقسمة على اجنحة الرعاية الصحية، لتناسب كل الاحتياجات الطبية والمعالجة، بالاضافة الى مراكز عامة للتشخيص كما سيحتوي المستشفى على مواقف للسيارات تتسع لنحو 2000 سيارة ومهبط لطائرة هيليكوبتر لتعزيز عمليات الاسعاف والنقل الجوي في حالات الطوارئ ومركز الرعاية النهارية، بالاضافة الى مراكز لتغذية الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة، وموظفين متخصصين برعاية الأطفال. كما سيضم مختبرا كبيرا متطورا وعددا من الصيدليات وعشرات العيادات الخارجية وغرف العمليات لمختلف افرع وتخصصات الأطفال، وستضم اطباء من كافة التخصصات سيعملون في المستشفى مثل اطباء العيون والجلدية والولادة والأعصاب وغيرها من افرع الطب ويهدف المشروع لتوفير بيئة تشخيص وعلاج مناسبة للأطفال.

وسيتم انشاء مستشفي الاطفال التخصصي وفق احدث المواصفات والمعايير العالمية في هندسة المستشفيات، كما سيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة وتستهدف سياسية وزارة الصحة حاليا من اقامة المستشفي تخصصي تواجد الخبرات الجراحية والاستشاريين المختصين بجراحة الاطفال في مكان واحد والحصول على الاحصائيات بسهولة ساهم بمنع حدوث اصابات او وفيات لأكثر من مرض.

