مصابيح

حرصت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «KGL» الرائدة في الحلول اللوجيستية المتكاملة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ومجموعة الشركات التابعة لها على وضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية قائمة على توجيه جميع اعمالها ومشاريعها التجارية لخدمة كل شرائح المجتمع الكويتي، فضلاً عن تبنيها العديد من الأنشطة الاجتماعية خصوصاً في دعم الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية والمبادرات البيئية والثقافية والصحية، ويأتي ذلك من منطلق ادراك الشركة والشركات التابعة لها بأهمية دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام. وبين انه حرصاً من ادارة الشركة على ترسيخ قواعد حوكمة الشركات، فقد قام مجلس الادارة الحالي باستحداث مجموعة من السياسات واللوائح والنظم للعمل بها بشكل متلازم مع السياسات واللوائح والنظم المطبقة بالشركة لتعزيز ثقافة الادارة الرشيدة بالشركة، بما يتماشى مع قواعد حوكمة الشركات، التي قررتها هيئة اسواق المال في الكويت والمتبع عالميا، بغية تحقيق الأهداف المتمثلة في العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لجميع الأطراف ذات المصلحة المشتركة، حماية لحقوق المساهمين بصفة عامة سواء كانوا اقلية او اغلبية وتعظيم عوائدهم، ومنع استغلال السلطات المتاحة لتحقيق مكاسب غير مشروعة والمتاجرة بمصالح الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح وجذب مزيد من الاستثمارات للشركة.

وقد قامت شركة KGL برعاية للنشاط الرياضي لملتقى سائقي الدراجات في الكويت BIKE على مدى عام كامل تأتي في اطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الطموح للشركة والذي يشمل جميع الأنشطة الرياضية والصحية والتعليمية والبيئية وكل ما يحفز المجتمع على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحة الفرد كونه احد اهم عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد حيث شاركت KGL في رعاية وتنظيم العديد من الفاعليات الرياضية منها رعاية مارثون سبارك 2017 الذي يعد من اهم الأحداث الرياضية في الكويت وتنظيم العديد من النشاطات الرياضية لموظفيها على مر السنين ككرة الطائرة، كرة السلة وكرة القدم بالاضافة الى تشكيل فريق خاص للشركة في لعبة الـ Cricket.

