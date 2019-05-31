مال وأعمال

أعلنت زين عن مُشاركتها في الحفل السنوي والغبقة الرمضانية السنوية التي نظّمتها مُنظّمة «مهندسون بلا حدود» - الكويت، والذي شهد تكريمها على شراكتها الاستراتيجية لفعاليات وأنشطة المُنظّمة على مدار عام كامل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الحفل السنوي والغبقة الرمضانية قد شهدت حضور كل من الرئيس الفخري لـ «مهندسون بلا حدود» م. حسام الخرافي والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ «مهندسون بلا حدود» - الكويت م. زينب القراشي ومدير إدارة العلاقات الخارجية والداخلية في شركة زين الكويت حمد المطر، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء السلك الديبلوماسي وممثلي الجهات الراعية والمتطوعين والمتطوعات.

وبينت زين أن شراكتها الاستراتيجية لفعاليات وأنشطة «مهندسون بلا حدود» على مدار عام كامل تأتي ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه تنمية قطاع الشباب وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية والتطوعية، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمبادرات التعليمية ومنها المنظمات الطلابية المختلفة للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة في المستقبل، بالإضافة إلى تشجيع مختلف الجهود التطوعية التي تصب في مصلحة مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت الشركة أن مُبادرات «مهندسون بلا حدود» التي تدعمها زين تتضمّن مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والتطوعية التي تُقام في إطار هندسي محلّياً وعالمياً، ويُشارك فيها نحو 400 متطوع ومتطوعة من المهندسين والمهندسات في الكويت، منها المشاريع العالمية كإعادة ترميم المدارس في الهند، ومشاريع ترميم منازل الأسر المُتعففة

داخل الكويت، والمؤتمرات والمنتديات الهندسية المختلفة، ومخيم «المهندس القادم» للأطفال، ومشروع «بلا عوائق» لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسابقة التحدي الهندسية، وغيرها الكثير.

