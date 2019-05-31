مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الإدارة في أسيكو للإنشاءات م. أحمد الخالد ان الشركة قد تمكنت في الـــسنوات الماضية من أن تحتل مكانة مرموقة في طليعة القطاع الإنشائي من خلال تقديم حلول مبتكرة وعملية ومستدامة لخدمة القطاعات الصناعية والانشائية والسكنية، حيث تصدرت قائمة الشركات العاملة في مجال مقاولات والإنشاءات والتوريد لمواد البناء ما أسهم في تحقيقها نتائج مالية مرضية خلال السنوات الماضية ومن بينها العام 2018».

وقال الخالد خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس نسبة حضور بلغت 96.9 % ان أسيكو تتميز بالعلاقات القوية مع مؤسسات التمويل الخليجية، لافتا الى أن الشركة تقوم حالياً باتباع سياسة بيعية تسعى إلى زيادة الإنتاجية حتى تتمكن من تلبية احتياجات السوق بنجاح ما ينعكس بالتالي على نمو المبيعات وارتفاع إيراداتها السنوية، ويأتي ذلك تحت إطار سعي الشركة الأم «أسيكو المجموعة» إلى تحقيق نمو قوي ومستدام خلال الأعوام المقبلة وذلك باعتبارنا مجموعة محلية تسعى للوصول إلى الريادة الإقليمية والدولية وبالتالي المساهمة في تعزيز مكانة الكويت في مجال الصناعة والتصدير، مع وضعها على خارطة الاستثمارات الصناعية الحديثة بفضل الأسس القوية والثابتة التي تتبناها المجموعة. وأفاد الخالد أنه تم تصنيف أسيكو للإنشاءات في الدرجة الأولى كشركة إنشاءات من قبل لجنة المناقصات المركزية في الكويت بالإضافة إلى كافة الجهات الإشرافية الإقليمية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدّم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات في هذا القطاع.

وعن البيانات المالية للشركة اشار الخالد الى انها حققت أرباحاً صافية بلغت 9.6 ملايين دينار عن السنة المنتهية في 31/12/2018.

ولقد صادقت الجمعية على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة23.92 % من القيمة الاسمية للسهم بقيمة إجمالية بلغت 3,110,227 دينار بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة 14.4 % من رأس المال المدفوع بقيمة 1,866,136 دينار ، وذلك للمساهمين مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالكسور إن وجدت. وأفاد الخالد أن الجـمعـية العمومية العادية ناقشت استقطاع 10 % احتياطي قانوني من الأرباح بقيمة 972,515 دينار، كما ناقش مجلس الإدارة فكرة إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات طبقاً لما هو مقرر قانوناً من الجهات الرقابية ذات العلاقة. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 13,000,000 دينار إلى 14,866,136 دينار ، بقيمة 1,866,136 دينار عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية وذلك للمساهمين بالإضافة إلى موافقتها على تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي ليصبح النص بعد التعديل: «حدد رأسمال الشركة بمبلغ 14,866,136 دينار موزعة على 148,661,360 سهم بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم».

