مال وأعمال

تشهد الصالة 5 بأرض المعارض الدولية بمشرف إقبالا لافتا على معرض «2019 Outlet» الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي، وسط مشاركة فاعلة لحشد من شركات المنتجات ذات الماركات العالمية بلغت 50 جهة عارضة، جاءت جميعها لتتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف واحد في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا ً منها لاقتناص رضا عملائها، ونظرا لما يوفره هذا المعرض لرواده من أجواء تسوق مميزة، حيث يختتم أنشطته غداً السبت الموافق الأول من يونيو2019.

ويعد هذا المعرض واحداً من أهم الفعاليات التي تشهدها البلاد قبل نهاية رمضان كأكبر حدث متخصص من نوعه في الكويت ويلبي احتياجات ويخدم شريحة متخصصة من شرائح المجتمع المولعة باقتناء المنتجات والبضائع ذات الماركات العالمية وبأسعار تنافسية وتحت سقف واحد. ويتضمن المعرض عروضا وخصومات على تشكيلة واسعة من منتجات الماركات العالمية من مخزون الشركات الكبرى وكلاء هذه الماركات الشهيرة والتي تشمل الأزياء والملابس، إضافة الى الأثاث والعطور والأحذية، والنظارات والساعات وأدوات ومستحضرات التجميل والاكسسورات من الماركات العالمية المعروفة. وتدعو شركة معرض الكويت الدولي جمهور المهتمين الى الاستفادة من مثل هذه العروض المخفضة والخصومات باغتنام فرصة زيارة معرض «2019-OUTLET»، والاستمتاع بتجربة التسوق في ظل جلسات هادئة في المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة المتوفرة بعد الإفطار.

