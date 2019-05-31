مال وأعمال

اختتم بنك «وربة» مسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمها لأبناء الموظفين خلال شهر رمضان الكريم كجزء من برنامجه الاجتماعي خلال الشهر المبارك وحرصاً منه على غرس عماد الدين الإسلامي ومصدر تشريعه الرئيس في قلوب الأطفال في سن يافع.

وبحضور شاهين الغانم - الرئيس التنفيذي لبنك وربة، تم تكريم الفائزين ال 24 من أصل 40 مشتركاً؛ حيث فاز كل من محمد محمود سامي بالمركز الأول، و جنى عبدالله فخرو بالمركز الثاني و عبدالله عيسى القصار بالمركز الثالث عن الفئة الأولى التي تضم متسابقين من عمر 6 الى عشر سنوات.

أما الفائزين بالمراكز الأولى الثلاث عن الفئة الثانية والتي تضم متسابقين من عمر 11 إلى 14 سنة؛ فقد فاز بالمركز الأول ريم أيمن عمر ، بينما حصل كل من يوسف محمد حسن وعذبة أحمد المطوع على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبالحديث عن المسابقة، تحدث أيمن سالم المطيري المدير التنفيذي التسويق والإتصال المؤسسي: «لقد سعدنا لرؤية مدى حماس المشاركين في مسابقة حفظ القرءان الكريم لهذا العام والتي نحرص على إقامتها سنوياً لأبناء الموظفين رغبة منا بتشجيعهم على حفظ كتاب الله. كما أننا نرى فيها فرصة ممتازة لقضاء المزيد من الوقت العائلي سواء بين الموظفين وأبنائهم أو بين أسرة عمل فريق وربة مما يحقق المزيد من التواصل والتواد بينهم».

وأضاف: «ان بنك وربة مؤسسة مصرفية إسلامية، تحمل مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الإسلامي بأن تسهم في تعزيز الثقافة الإسلامية بين أوساط الأجيال اليافعة والتي سوف تكون نبراسا لهم في مشوار حياتهم».

