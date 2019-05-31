اقتصاد مصر

أنهت وزارة المالية، مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أنها تتعاون حالياً مع إحدى الشركات العالمية المتخصّصة لاستكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية، بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير، للبدء فى أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية الفترة المقبلة.

ومن المقرر تقديم القانون لمجلس الوزراء المصري لمناقشته والموافقة عليه ليحال بعدها للبرلمان المصري.

وأضافت الوزارة، أنها بصدد إطلاق تطبيق للهواتف النقالة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير والرد على الأسئلة الضريبية الشائعة FAQ، والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة «مسجلة فى القيمة المضافة أم لا»، وتلقي أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة، على أن تتم إتاحة التطبيق بنهاية يونيو المقبل على متجري Google وApple. وأوضحت أن ميكنة المنظومة الضريبية حقّقت نتائج إيجابية عديدة، منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي.

وأكد وزير المالية د. محمد معيط أن هدف القانون هو التيسير اأءاارات، واالضريبيال امل إارات ااااا، وذج اواالسنوية والت ال، وااراتات والاجور السنوية، ومن ثمن ااتفياالال ام، وذالأيت دأو إءدخله و. ولفت إلى مميزات نظام الإقرارات الضريبية وفي مقدمتها القدرة التي يُتيحها النظامل ال إ«/االالكتروني»، أملء والاقرار إومن خلال أي حاسب 24 ساعة/365 يوم لتيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي، وكذاااي وزدة دات المقدمة اماً لاحتواء التطبيق على وة وأدوات، هذا فضلاً عناوااإدل ات وا، وكذلك اء إدلتأ ن امإدل أيتأو.

