اقتصاد مصر

استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي، ممثلي شركة هواوي في مصر، وذلك على خلفية الخلافات التي نشبت بين شركة هواوي الصينية لصناعة النقال، وبين شركة غوغل الأميركية، في إطار إستراتيجية الجهاز التي تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك لدعم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يؤكد على حق المستهلك في الحصول على جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها، وأيضًا حقه في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به جراء شراء هذه المنتجات والتزام المورد أو مقدم الخدمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

وخلال الاجتماع مع ممثلي الشركة، أكد الممثل القانوني التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي وهونور، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لا تزال في المخازن، كما أكد ممثلو شركة هواوي على استمرار عمل جميع برامج السوفت وير الخاصة بشركة هواوى وغوغل معا، وذلك لكافة الموديلات وأفادوا بأنه جار إجراء المفاوضات مع شركة جوجل الأميركية للوقوف على حلول تصب في صالح المستهلك.

وأكد راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك أن المستهلك له الأولوية ويجب اتخاذ الإجراءات كافة التي تحقق صالحه إيماناً بحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون، وأن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الدولة، وبرنامج الحكومة الذي أكد عليه رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، بأهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

ودعا الجهاز المستهلكين بضرورة معاونته من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق، ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن (19588) أو رقم «واتس آب 01281661880» أو من خلال التطبيق الإلكتروني «حماية المستهلك» على متجر «Google Play» للهواتف الذكية.

