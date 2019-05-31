اقتصاد مصر

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية تراجعاً بقيمة تتراوح بين 30 و40 جنيهاً للطن خلال اليومين الماضيين، ليُباع بأسعار تراوحت بين 800 و850 جنيهاً، وهو ما أرجعه متعاملون إلى وفرة المعروض، فيما تراوحت قيمة الزيادة في سعر بيع حديد التسليح بين 100 و150 جنيهاً للطن في بعض الشركات، ليباع بـ11.700 إلى 12.250 جنيهاً.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أحمد الزيني، تواصل ارتفاع حديد التسليح في السوق المحلي ليتعدى سعر الطن حاجز 12 ألف جنيه، ما كان له أبلغ الأثر على السوق، التي أصيبت بالارتباك، وتحكمها الشائعات حالياً. وتابع أنه تم اتهام التجار برفع أسعار الحديد كذباً، وأسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهرياً، والتاجر ملزم بتلك الأسعار، وليس من حقه تعديلها، بل يجب عليه إعلانها بعد إخطار وزارة الصناعة والتجارة بها، طبقاً للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر.

