اقتصاد مصر

اعتمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتفاقية تعاون بين مصر وتونس، في مجال النقل البحري، والتي جرى توقيعها في 12 نوفمبر 2017، ووافق مجلس النواب المصري على تفاصيل الاتفاقية بجلسته المنعقدة في 4 فبراير الماضي، كما صدقت وزارة الخارجية على تفاصيل بالقرار رقم 18 لسنة 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها أمس الخميس تفاصيل القرار الذي حمل رقم 11 لسنة 2019، واعتمد الرئيس السيسي، اتفاقية تعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتأسيس مكتب تمثيل للمجموعة بمصر.

يشار إلى أن البرلمان المصري كان قد وافق على نص الاتفاقية بجلسته المنعقدة في 24 فبراير الماضي، كما صدقت وزارة الخارجية على تفاصيل الاتفاقية بالقرار رقم 19 لسنة 2019.

