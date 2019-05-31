اقتصاد مصر

أكد مصدر مسؤول بقطاع البترول، ضخ 900 مليون لتر سولار، وذلك بداية من شهر رمضان وحتى الآن، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان وموسم الحصاد للأراضي الزراعية المصرية. وأضاف أن معدلات ضخ السولار تسير بشكل طبيعي في موسم الحصاد بالتزامن مع معدلات الضخ خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن معدلات الضخ اليومية للسولار بلغت 46 مليون لتر. يشار إلى أن مجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز، لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول الجاري، تنفيذه حالياً باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالي الأوكتين، ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين.