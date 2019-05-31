اقتصاد مصر

أطلقت شركة تبارك للتطوير العقاري شركة ترفيه في الخليج ومصر، حيث حرصت الشركة على أن تكون الكويت هي أولى وجهات تلك الشركة بتدشينها رسمياً خلال الأيام الماضية، ودشنت فرعاً آخر لها في الرياض ثم مصر،وتستهدف الشركة الجديدة تقديم باقة متنوعة من أرقى الخدمات العقارية لعملائها بدول الخليج ومصر بهدف تعظيم العائد على عقاراتهم بالسوق المصري ومساعدتهم على إدارة استثماراتهم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تبارك علي الشرباني إن إطلاق الشركة الجديدة كان بناء على دراسة مسبقة ومعرفة تامة بالسوق العقاري، اعتمادا على خبرة تبارك التي تصل إلى أربعين عاماً، منوهاً أن أكثر من 45 في المئة من عملاء الشركة من دول الخليج وهو ما جعل الشركة تفكر في تعظيم العائد على عقاراتهم بالسوق المصري.

وكشف عن إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة للشركة الجديدة في وقت قريب بحيث يتضمن كل الخدمات مع زيادة قدرة العميل على التواصل والتفاعل معنا بمنتهى السهولة والسرعة.

وأكد الشرباني أن العقارات هي الملاذ و«الابن البار» للاقتصاد المصري، حيث تشير أحدث الإحصائيات خلال الربع الثاني من 2019 إلى أن القطاع العقاري احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم التداولات السوقية التى وصلت إلى 122.8 مليار جنيه. وبين أن شركة ترفيه تضم 3 فئات من الخدمات لعملاء تبارك في السوق المصري، هي خدمات التأجير وإعادة البيع وخدمة العملاء، ومن خلال خدمات التأجير تقوم الشركة بتأجير الوحدة العقارية لصالح العميل الخليجي على مدار العام عن طريق تأجير الوحدة بأعلى قيم إيجارية في المنطقة وإعداد المنزل للمستأجر الجديد والقيام بدور المستشار العقاري نيابة عن المالك وإنهاء العقود والإجراءات القانونية الخاصة بالتأجير بعد الاتفاق.

