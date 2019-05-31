الناس

جرياً على عادتها السنوية نظمت جريدة «النهار» غبقتها الرمضانية وسط أجواء متميزة في قاعة المرجان في فندق كراون بلازا بحضور مدير التحرير حسين الفضلي وسكرتير التحرير ناصر الناصر.

بدأ الحفل بكلمة من أحمد الرفاعي رحب فيها بالحضور وتهنئتهم بشهر رمضان الفضيل.

استمتع الضيوف خلال هذه الأمسية بمأدبة طعام شهية حيث أعد طاقم طهاة الفندق كعادته بوفيه مميزاً أبهر الجميع.

وتميزت الغبقة بحسن التنظيم وتضمنت العديد من المسابقات والمفاجآت السارة، كما تخلل الحفل سحوبات على العديد من الهدايا القيمة، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

