دوليه

تطلع الألماني يورغن كلوب عندما كان طفلاً صغيراً إلى أن يصبح طبيباً، لكنه اصطدم لاحقاً بالواقع عندما نصحه مدير المدرسة بالمحاولة في تخصص آخر لدى تسلمه شهادة ما قبل المرحلة الجامعية، وقال له المدير حينها: آمل أن ينجح الأمر مع كرة القدم، وإلا فلن يكون الأمر جيدًا في أي تخصص آخر، وأعادت كلمات المدير كلوب إلى الأرض واستوعب لحظتها أنه لم يكن ذكيا بما فيه الكفاية لدراسة الطب.

وجاء اعتراف كلوب حول معدله في الشهادة الدراسية الذي نقله الكاتب الالماني موريتز رينكه في كتابه قراءة اللعبة، منسجما مع شخصية يورغن المتواضعة وخفة دمه، فالكتاب الذي ترجمه بريان روبرتس الى اللغة الانكليزية، يكشف عن أن كلوب كاد أن يسلك طريقًا مختلفًا لو أنه حقق طموح طفولته حين سئل عما يريد أن يكون في المستقبل، إذ أجاب: طبيب، تمنيت ذلك في طفولتي، وأعتقد أنني ما زلت أعاني من متلازمة مساعدة الآخرين، لكنني سأكون صادقاً، لا أعتقد أن ذكائي يؤهلني لمهنة الطب .

حلم عادي، لطفل عادي، من بلدة صغيرة هي شتوتغارت، ولد يوم 16 يونيو 1967، وعاش في أسرة عادية مع والديه وهو الثالث بعد شقيقتين، استوحى حب الكرة من أبيه الذي يصفه يورغن بالحازم، الدقيق، المهووس بكرة القدم والمتطلع من أولاده للأفضل دائماً، كان كلوب مطيعاً بحيث أنه لم يفارق كرة القدم، مارسها في الظل وابتكر فيها طرقه الخاصة تحت الأضواء، وانضم في سن الخامسة لنادي غلاتن في بلدته ثم انضم في مرحلة المراهقة الى إرغنزنغن وبعده الى بفورزهايم، ومنه تنقل بين اندية فرانكفورت : اينتراخت (الثاني) وفيتوريا زيندلينغن وروت فايس، ويتذكر يورغن أنه خاض تجربة في بداياته (عمره 19 عامًا) في اينتراخت فرانكفورت ووضعه القدر في التدريبات يومذاك إلى جانب النجم الالماني الدولي السابق أندرياس مولر، وقيّم الشاب كلوب نفسه أمام مولر بهذه الكلمات: إذا كانت هذه هي كرة القدم، فأنا ألعب لعبة مختلفة تمامًا، لقد كان عالميًا ولم أكن حتى في تلك الفئة.

وخلال تلك الفترة كان كلوب هاوياً ويعمل بنظام الدوام الجزئي في عدد من الوظائف بما في ذلك العمل في متجر لتأجير اشرطة الفيديو وتحميل بضائع على الشاحنات مع متابعة دراساته في جامعة غوته في فرانكفورت، بينما انتقل في صيف 1990 الى ماينتس الذي ينافس حينذاك في الدرجة الثانية حيث لعب مهاجماً في بداياته ثم تحول مدافعاً في 1995 وهو العام الذي شهد تخرجه من جامعة غوته باطروحة قدمها بعنوان المشي... جرد وتقييم الرياضة للجميع واستمر لاعباً في ماينتس حتى 2001 .

وساهمت روح الدعابة في منح كلوب تعاطفاً من وسائل الاعلام، اضافة الى قدرته على استيعاب اسئلة النقد الهجومية والاجابة عليها بطابع يسوده الدم الخفيف كما فعل لدى اجابته عن سبب عدم لعبه في الدرجة الاولى في مسيرته كلاعب، فقال: لدي مهارة بالقدمين من الدرجة الرابعة ومن الدرجة الأولى بالرأس، ونتج عن معدل الموهبتين اللعب في دوري الدرجة الثانية.

وبعد اعتزال اللاعب المغمور، استعان به ماينتس مدربا في فبراير 2001 اثر اقالة المدرب ايكهارد كراوتزان بسبب تردي نتائج الفريق واستطاع كلوب انقاذ الموقف والهروب من منطقة الهبوط بتحقيقه 6 انتصارات من 7 مباريات متبقية ساعدت الفريق في البقاء في الدرجة الثانية، وفي موسم 2001- 2002 حل الفريق في المركز الرابع، واعتبر يورغن أن تلك محاولة جادة للصعود يمكن البناء عليها، وفي موسم 2002-2003 حسمت الأمور في اليوم الأخير، واستقر في المركز الرابع مجددا، وفاتت فرصة المنافسة مع كبار المانيا هذه المرة بفارق الأهداف، وبدت بعض من ملامح شخصية كلوب تظهر للآخرين ومنها تحويل الاحباط الى دافع لتحقيق الهدف وتجاوز اثر الهزائم النفسية عندما يكون النصر قريبا جدا ثم يفلت في المرحلة الأخيرة، وبالفعل حقق المركز الثالث في موسم 2003-2004، وتأهل الى الدرجة الاولى واستطاع البقاء موسمين مع نخبة اندية المانيا محتلا المركز 11 غير أنه هبط في موسم 2006-2007، واستمر مع ماينتس في الدرجة الثانية واستقال في نهاية موسم2007 2008 الذي جاء فيه الفريق.. رابعا.

وفي يوليو 2008، أعلن بوروسيا دورتموند تعاقده مع يورغن لتدريب الفريق الأصفر الذي ترنح كثيرا في بداية الألفية بسبب صعوبات مالية عصفت بالنادي العريق، وتسلمه يورغن بعد أن احتل المركز 13 في موسم 2007-2008 بقيادة سلفه توماس دول، وفي أول موسم له حقق المركز السادس، وفي الثاني الخامس، وفي موسم 2010-2011 أصبح دورتموند بطل المانيا، وكرر الانجاز في موسم 2011-2012 وأضاف إليه لقب كأس المانيا .

في موسم 2012-2013، ركز كلوب على دوري أبطال أوروبا وبالفعل بلغ النهائي أمام بايرن ميونيخ وخسر في الدقيقة 89 لينهي موسما بكابوس خبر انتقال ماريو غوتسه الى بايرن الذي أعلن نفسه بطلا للدوري أيضا، تاركاً الوصافة لفريق يورغن محلياً وقارياً، وتكرر مركز الوصيف موسم 2013-2014 الذي شهد في منتصفه اعلان البولندي روبرت ليفاندوفسكي الانتقال من دورتموند الى بايرن، وفي موسم 2014-2015 تعثر الفريق في البدايات، و تأثر عمل كلوب، على مايبدو، باسلوب الادارة واعلان اللاعبين الانتقال في اللحظات الأخيرة حتى أعلن في ابريل 2015 تركه دورتموند نهاية الموسم رغم أن عقده ممتد حتى 2018 .

وتزامن اعلان كلوب مع تعثر ليفربول في الدوري الانكليزي في موسمه الثالث مع برندان رودجرز، وربطت التقارير بينه وبين ليفربول حتى أصبحت أمرا واقعا في اكتوبر 2015 حيث تسلم يورغن الحمر،وهيأ نفسه لقيادة فريق مميز كما وصفه في أول مؤتمر صحافي يقف وراءه جمهور عظيم،غير أن ذلك الفريق تركه رودجرز في حالة يرثى لها وجماهيره فقدت الثقة فيه، فهي ودعت موسم 2014-2015 بهزيمة صاعقة أمام ستوك سيتي 1-6 .

وقاد الشخص العادي وفق ما أطلق على نفسه في أول يوم له في أنفيلد، ليفربول الى المركز الثامن في الدوري والى نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره أمام اشبيلية الاسباني 1-3، وبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين وخسره بركلات الترجيح امام مانشستر سيتي في الموسم الاول، وفي موسمه الثاني نجح في اعادة ليفربول الى دوري ابطال اوروبا اثر حصوله على المركز الرابع في الدوري على حساب ارسنال ومان يونايتد، كما كرر المركز ذاته في موسم 2017-2018 بيد أنه صعد بالفريق الاحمر الى نهائي دوري ابطال أوروبا وخسر أمام ريال مدريد 1-3 في مباراة خذل فيها الحارس كاريوس النادي والجماهير ومدربه الذي قطع أطول رحلة في حياته ليلة الهزيمة عندما عاد الى دياره من كييف، ومع ذلك استيقظ صباحا كالمعتوه يغني مع مجموعة مشجعين: شاهدنا كأس اوروبا وابتسم الحظ السعيد لريال مدريد .. سنبقى هادئين حتى نعيده الى ليفربول.

لم يصدق أحد، وربما حتى كلوب نفسه، أن ليفربول سيكرر ما فعله في دوري الأبطال الموسم الحالي، لكنه وصل الى النقطة التي تحقد عليه بعد مواجهة أندية باريس سان جرمان ونابولي ورد ستار وبايرن ميونيخ وبورتو وبرشلونة في مسيرته نحو النهائي.

كلوب المدرب، قائد يحمّل نفسه أسباب كل هزيمة ويعتبر اللاعبين السبب الاول والأخير في الفوز، يحول اللاعب العادي الى جيد، واللاعب الجيد الى آخر خارق، فلسفته في اسلوب اللعب واثارة الجماهير وتطوير اللاعبين استحوذت على الاعجاب يدخل سوق الانتقالات للبحث عن ضالته بسعر منخفض، علما بانه لم يصمد كثيرا أمام الأسعار الجنونية عندما أراد ضم المدافع فرجيل فان دايك والحارس اليسون لكن أرقام الموسم في ليفربول اثبتت استحقاق الصفقتين ما انفق عليهما، وتكتيك يورغن قائم على هندسة خاصة في الضغط يقوده عادة البرازيلي فيرمينو الذي حقق أرقاما في استخلاص الكرة أكثر من بعض المدافعين، وسرعة في تنفيذ الهجوم إذ يرى كلوب أن الضغط لاستخلاص الكرة أفضل تأثيرا من الاعتماد على صانع ألعاب يحمل الرقم 10 ويقول: أفضل لحظة للفوز بالكرة هي بعد أن تخسرها مباشرة لأن الخصم في هذه الحالة يبحث عن الاتجاهات التي يمرر فيها الكرة ويرفع نظره عن اللعبة وسيجد صعوبة في محاولة المنع أو اعتراض الهجمة وسيتسبب ذلك في فقد طاقته ويجعله اكثر عرضة للخطر.

ويتطلب تكتيك كلوب قدرا كبيرا من السرعة والتنظيم والقدرة على التحمل اضافة الى درجة عالية من الانضباط وظهر ليفربول في الموسم الحالي مرن تكتيكيا لاسيما في الاوقات الذي فقد فيها عناصره الاساسية ليعكس الأفق الواسع لأفكار المدرب الالماني التي يعتمد الاسلوب المعنوي ايضا في فلسفته، فهو يذكّر اللاعبين باستمرار أنهم أفضل من أي وقت مضى، وأنه لم يلعب أبداً بنفس مستواهم لذلك فهو لا يدعي أنه يفهم كل شيء إلا أنه سيحاول مساعدتهم دائما، وينفرد يورغن حاليا بين المدربين بتلك العلاقة المتميزة مع المشجعين، وينتظر كثير من انصار ليفربول مبادرة رفع يده للرد عليه بصيحات حماسية.

ويشدد يورغن على أهمية العاطفة في اللعبة وأن الجوانب التكتيكية مهمة جدًا، ولا يمكن الفوز بدونها، لكن العاطفة تحدث الفرق، ولخص تلك الفكرة بعبارته الشهيرة كرة القدم في أفضل صورها عندما تكون تعبيرا عن المشاعر.

سجل كلوب في المباريات النهائية أسوأ من السوء نفسه لأنه حقق الفوز مرة واحدة فقط في 7 مناسبات ويلعب غداً في مدريد ضد توتنهام النهائي الثامن وخلفه جمهور سيقف وراءه، سواء جلب الكأس الى خزائن انفيلد او لم يفعل، فلاشيء مضمون في الساحرة المستديرة غير أن الجمهور ممتن على كل حال لمدير مدرسة يورغن الذي نصحه بالتخصص في كرة القدم.

