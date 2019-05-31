دوليه

عندما يلتقي ليفربول وتوتنهام الإنكليزيان غدا السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها العاصمة الإسبانية مدريد نهائي البطولة.وجاءت المرات الأربع السابقة التي استضافت فيها مدريد النهائي على النحو التالي. 1957 ريال مدريد الإسباني مع فيورنتينا الإيطالي (2-0 في سانتياغو برنابيو)، حافظ ريال مدريد على لقبه من خلال المباراة النهائية التي استضافها على ملعبه «سانتياغو برنابيو» وذلك بعد عام من فوزه بلقب النسخة الأولى للبطولة. وسجل ألفريدو دي ستيفانو وفرانسيسكو خينتو هدفي الفوز ليقودا الفريق للفوز بلقبه الثاني من بين خمسة ألقاب متتالية فاز بها في أول خمس نسخ للبطولة.

1969 ميلان الإيطالي مع أياكس الهولندي (4 / 1 في سانتياغو برنابيو) توج ميلان بلقبه الثاني في البطولة بفضل ثلاثة أهداف (هاتريك) أحرزها بيرينو براتي في مرمى أياكس.

1980 نوتنغهام فورست الإنكليزي مع هامبورغ الألماني (1-0 في سانتياغو برنابيو) سجل جون روبرتسون هدف المباراة الوحيد ليدافع نوتنغهام فورست عن لقبه الأوروبي الذي توج به قبلها بـ 12 شهرا. وظل نوتنغهام فورست هو النادي الوحيد الذي توج باللقب الأوروبي أكثر من عدد مرات تتويجه بلقب الدوري المحلي حيث أحرز لقب الدوري الإنكليزي مرة واحدة.

2010 إنتر الإيطالي مع بايرن ميونخ الألماني (2-0 في سانتياغو برنابيو) سجل الأرجنتيني دييجو ميليتو هدفين ليقود إنتر إلى الفوز بلقبه الأوروبي الثالث وهو الأول له بعد غياب دام 45 عاما.

