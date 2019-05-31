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تتجه انظار جماهير كرة القدم غدا السبت إلى ستاد «واندا ميتروبوليتانو» الذي سيستضيف نهائي دوري ابطال اوروبا بين ليفربول الانكليزي ومواطنه توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد.

وللمرة الثانية في تاريخ البطولة يلتقيان ناديان انكليزيان في المباراة النهائية، بعد الاولى عام 2008 عنتدما تواجه مان يونايتد وتشلسي في النهائي. وعبر ليفربول إلى المباراة النهائي بعد أن قدم مباراة ملحمية على ملعبة في نصف النهائي توجها بالفوز على برشلونة الاسباني 4-0، رغم خسارته ذهاباً 0-3 في كامب نو. ولم يكن بلوغ توتنهام المباراة النهائية أقل «دراما» من تأهل نظيره، فبعد أن تأخر في ملعبه 0-1 أمام أياكس، عاد توتنهام من بعيد في هولندا وغلب تأخره 0-2 إلى فوز قاتل 3-2 بفضل هدف في الثواني الأخيرة من لاعبه البرازيلي لوكاس مورا.

ويرى الألماني كلوب مدرب ليفربول أن الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في نهائي المسابقة ذاتها الموسم الماضي قد يصبح حافزا ودافعا مثاليا للفريق في نهائي المسابقة هذا الموسم.

وقال كلوب، في مؤتمر صحافي أول من امس : «خسارة النهائي أمر مؤلم... إنها مثل الدواء الذي يثير مذاقه الاشمئزاز... لكنه يساعدك وينعشك». وأضاف: «يمكن استخدام هذا كحافز إضافي وهو ما فعلناه... إذا نظرت لهذا الآن، ليس أمرا سيئا أننا خسرنا النهائي في العام الماضي».

وقدم ليفربول هذا الموسم الرد الجيد على خسارته نهائي الموسم الماضي بالعاصمة الأوكرانية كييف حيث ظل في المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنكليزي حتى الجولة الأخيرة من المسابقة وأنهى الموسم في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي.وبعد ترنحه قليلا في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، قدم الفريق مسيرة رائعة في الأدوار الإقصائية حيث أطاح بفريقي بايرن ميونخ الألماني وبورتو البرتغالي في طريقه إلى المربع الذهبي للبطولة.

وفي المربع الذهبي، خسر ليفربول 0-3 على ملعب برشلونة ذهابا لكنه قلب الطاولة على العملاق الكتالوني في مباراة الإياب وحقق نصرا مدهشا 4 - 0. ويدرك كلوب أن توتنهام لن يكون منافسا يسهل التغلب عليه أو خداعه. وقال كلوب : «نعلم أن المباراة صعبة وتوتنهام يعلم أنها صعبة. لذا، لنخوض المباراة ونحقق الفوز».وإذا فعل ليفربول هذا، فإنه سيتذوق طعم النصر الذي افتقده العام الماضي. وقال كلوب : «نهائي كييف ترك أثرا كبيرا علينا».وأوضح : «أتذكر عندما كنا في المطار استعدادا للعودة، الجميع كان منزعجا... كانت هناك العديد من المشاعر المختلفة في رؤوسنا. ولكن الخطة كانت هي العودة مجددا للنهائي... والآن، نحن في النهائي وهو أمر رائع للغاية».

في المقابل كان ضرب التوقعات والكفاح من أجل العودة في النتيجة هو السمة الرئيسية لمسيرة توتنهام نحو أول ظهور له في نهائي دوري أبطال أوروبا. ويأمل توتنهام بالطبع في مواصلة هذه السمة عندما يخوض النهائي في مواجهة وجه مألوف بالمباريات النهائية للبطولة وهو ليفربول الفائز باللقب الأوروبي المميز خمس مرات سابقة.

وقال موسى سيسوكو لاعب خط وسط الفريق، في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع،: «الروح بالفريق رائعة... أظهرنا شخصيتنا القوية والكثير من الإصرار نعلم أننا نستطيع تحدي أي فريق وأننا لا نستسلم أبدا». وحصد توتنهام نقطة واحدة فقط من أول ثلاث مباريات له في دور المجموعات بالبطولة لكنه أنعش آماله من خلال انتصارين متتاليين على آيندهوفن الهولندي وإنتر الإيطالي قبل السفر إلى برشلونة لخوض المباراة الأخيرة له في المجموعة أمام العملاق الكتالوني. وفي برشلونة، انتزع توتنهام تعادلا ثمينا ومتأخرا مع مضيفه الإسباني بهدف سجله لوكاس مورا في الدقيقة 85 ليتأهل إلى الدور الثاني مستفيدا من تعادل إنتر مع آيندهوفن في المباراة الأخرى بالمجموعة.واجتاز توتنهام العقبة التالية بفوز مبهر 4-0 على بوروسيا دورتموند الألماني في مجموع المباراتين ثم أطاح بمانشستر سيتي الإنكليزي من ربع النهائي.وفي المربع الذهبي، التقى توتنهام مع فريق أياكس العنيد الذي فاز عليه 1-0 ذهابا في عقر داره ثم تقدم عليه 2-0 في مباراة الإياب بأمستردام قبل أن يرد توتنهام بقوة في الشوط الثاني من المباراة ويسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) بتوقيع لوكاس مورا الذي سجل الهدف الثالث الأخير له وللفريق من آخر كرة في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفاز توتنهام 3-2 ليتعادل الفريقان 3-3 في مجموع المباراتين ويتأهل الفريق الإنكليزي إلى النهائي بالهدف الاعتباري.

