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ينتظر أن يتم في وقت متأخر غدا السبت، إضافة اسم المدرب الألماني يورغن كلوب أو الأرجنتيني ماوريسيتو بوكيتينو إلى قائمة الشرف ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم بالفعل أعظم مدربي الساحرة المستديرة في العصر الحديث مثل الإسباني بيب غوارديولا والسير أليكس فيرغسون. ومازال تاريخ كرة القدم الأوروبية يتذكر حتى وقتنا الحالي عددا من أيقونات التدريب في القارة العجوز مثل بوب بيسلي وإرنست هابل وبيلا غوتمان وهيلينيو هيريرا، الذين تركوا بصماتهم في بطولة كأس الأندية الأوروبية لأبطال الدوري (المسمى القديم لدوري الأبطال)، بعدما قادوا فرقهم للوقوف على منصات التتويج.

ويستعد كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي لتسجيل ظهوره الثالث في المباريات النهائية لدوري الأبطال، عندما يواجه فريقه مواطنه توتنهام غدا السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.وخسر كلوب نهائي المسابقة عام 2013 مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ، قبل أن يخفق مجددا في الحصول على اللقب عندما خسر ليفربول نهائي نسخة البطولة الماضية أمام ريال مدريد الإسباني في العاصمة الأوكرانية كييف.

من جانبه، يبحث بوكيتينو عن أول لقب في مسيرته التدريبية، لكنه سيظل خالدا في ذاكرة محبي توتنهام، حال نجاحه في قيادة الفريق اللندني للفوز بالبطولة في أول نهائي له بأمجد الكؤوس الأوروبية.

واحتاج المدربان لعدة سنوات من العمل والتخطيط والشراء والبناء مع فريقيهما للوصول إلى تلك المرحلة. وصرح بوكيتينو للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي «يويفا» قائلا إن «كرة القدم التي نحبها جميعا تنبع من العاطفة والحماس». وأضاف مدرب توتنهام: «من الطبيعي أن يتمتع اللاعبون في أي ناد محترف لكرة القدم بالموهبة، لكن الأمر الأكثر أهمية هو الشعور بالإلهام مما تحبه ولديك محرك داخلي لدفع نفسك».

وفي مقابلة مع موقع يويفا، قال كلوب: «بعد خمسة أيام فقط تفهم اللاعبون ماهية أفكاري. كان من الواضح أن اللاعبين يعرفونني ويعرفون دورتموند. هذا هو السبب في أن الكيفية التي أردنا اللعب بها كانت واضحة، لكننا لم نرد دفع كل شيء بهذه الطريقة منذ البداية».وأوضح كلوب: «أردنا الاستفادة من صفات اللاعبين ومنحهم المزيد من الثقة حتى يكون لديهم الاعتقاد بأنهم اللاعبون المناسبون لفريق ليفربول».وخلال حقبة كلوب، جنى ليفربول الكثير من الأموال من خلال بيع عدد من الأسماء البارزة في الفريق، لكنه لم يتم حرمانه من فرصة إعادة الاستثمار.وأبرم ليفربول صفقات قياسية للتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل في مقدمتهم النجم الدولي المصري محمد صلاح وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر ولاعب الوسط الغيني نابي كيتي والبرازيلي فابينيو، بالإضافة للهولندي فيرجيل فان دايك، الذي بات أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، عندما تم التعاقد معه قادما من ساوثهامبتون.

